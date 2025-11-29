ИЗПРАТИ НОВИНА
154 работници от строителна фирма в болница след ядене на дюнери
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:09
©
154 работници от една и съща строителна фирма бяха хоспитализирани в различни болници в турската столица Анкара със симптоми на потенциално хранително отравяне, съобщава турският сайт "Хаберлер". 

Съобщава се, че всички те са консумирали пилешки дюнери, доставени от фирма за кетъринг, докато са били на различни строителни обекти. Скоро след храненето мнозина започнали да се оплакват от гадене и повръщане и да се обаждат на спешния телефон 112.

От общо 154-мата пострадали осем души вече са изписани, 142 продължават лечение в спешни отделения, а 4 са настанени в интензивни отделения, състоянието им се следи

Местните власти са започнали разследване. Повдигнато е подозрение, че храната е била замърсена — но окончателният резултат ще стане ясен след лабораторни изследвания на взетите проби. 

Този случай е част от нарастващ брой подобни инциденти в Турция през последните седмици — включително тежко отравяне с предполагаем произход от хотел в Истанбул, довело до смъртта на жена и две деца. Това предизвика засилен контрол от страна на здравните власти и стриктни проверки на кетъринг компании и заведения за обществено хранене.







