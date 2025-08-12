ЗАРЕЖДАНЕ...
|bTV с официално съобщение за "Traitors: Игра на предатели"
Станимир Гъмов, харизматичен актьор и импровизатор с комедиен нюх, влиза в битката с умението да се изплъзва от всяка клопка и да обърква противниците. До него застава Глория Петкова – модел с магнетично излъчване и диджей с безпогрешен ритъм, чиято хладна решимост и непроницаемост могат да превърнат тишината в заплаха.
Тино, познат с автентичния си глас и неподправена енергия, ще бъде изправен пред труден избор – да отстоява добротата и морала, с които е известен, или да ги жертва в името на победата, защото в тази игра принципите често имат висока цена.
Искра Онцова, дългогодишен адвокат и телевизионен съдия, е свикнала да търси доказателства, но тук ще трябва да разчита на мълчания и намеци. Актрисата Силвия Петкова, която винаги е обличала образи, носещи добродетел, сега ще се изправи пред предизвикателството да влезе в кожата на предател и да разбере дали може да оцелее, когато доброто лице вече не е достатъчно.
С влизането на Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова, играта придобива ново лице – или по-скоро пет. Те ще застанат рамо до рамо, но и срещу вече представените Владо Николов, Диляна Попова, Георги Янев, Мира Радева и Venci Venc’. Оттук нататък всяко ръкостискане може да е сделка, а всяка усмивка – предупреждение.
