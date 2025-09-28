bTV не може да забрави Бесте Сабри

© Доскорошната водеща на "Тази събота и неделя" - Бесте Сабри не може да бъде лесно забравена. Въпреки че вече не е част от екипа на медията, тя получи специален поздрав за рождения си ден.



"Честит рожден ден на журналиста на bTV Бесте Сабри! Пожелаваме ѝ много здраве, щастие, любов и незабравими моменти! Нека усмивката ѝ винаги грее със същата сила, а професионализмът и добротата ѝ продължават да вдъхновяват!", написаха от медията.