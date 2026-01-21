ИЗПРАТИ НОВИНА
Звездно "зимно" присъствие в екипа на БНТ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:19
Звездно "зимно" присъствие в екипа на Българската национална телевизия за Игрите в Милано и Кортина – Александра Жекова ще бъде водеща на обзорното студио "Днес на Игрите" по БНТ 1 и БНТ 3.

От 6 до 22 февруари всяка вечер в 19:00 ч. зрителите ще научават най-интересните новини от олимпийските арени.

Най-добрата българска сноубордистка през годините ще партнира на Радостин Любомиров, който има богат опит като водещ на спортни предавания и е едно от лицата на обзорната седмична рубрика "Арена спорт".

Всичко най-интересно от вечерните часове и предстоящите събития за деня, почитателите на зимните спортове ще разбират от Моника Симеонова, която ще бъде водеща на предаването "Олимпийско утро".







