Звездната рожденичка днес става на 50

София Маринова Каменова, по-известна като Софи Маринова, е българска попфолк изпълнителка от ромски произход.



Отличава се с широк вокален диапазон. Печелила е редица музикални награди и конкурси. Най-популярните дуети на певицата са със Слави Трифонов. Има няколко дуета и с рапъра Устата.



Родена е на 5 декември 1975 г. в София, макар че семейството ѝ тогава живее край Етрополе и тя до осми клас учи в село Брусен. Започва да пее и танцува от ранна възраст, като началната подготовка в музиката и танците ѝ дава майка ѝ. В десети клас, когато е ученичка в Етрополе, музикантите от местен оркестър, впечатлени от гласа ѝ, молят родителите ѝ да ѝ позволят да стане певица. Баща ѝ е против, тъй като ѝ остава още малко да завърши училище, но майка ѝ, която спира да се занимава с музика след като се омъжва за него, успява да го убеди да се съгласи.



Изпълнява хитовете на Драгана Миркович, Майкъл Джексън, Сандра, Уитни Хюстън, както и цигански песни. На 17 години се явява заедно със своя оркестър на фестивал по ромско надсвирване в Осиковица и го печели с песен на цигански – "Очите ми много плачат“. След това печели първо място на фестивал в Стара Загора – с хитовите "Стари рани“ и "Слънчице мое“. Сключва договор с "Ара Аудио-видео“, след като собственикът на компанията Ненчо Касъмов я слуша в ресторант "Герена“, където тя пее заедно със "Супер Експрес“.



Така Софи издава албума "Стари рани“ със "Супер Експрес“, който според редица продуценти е най-продаваният албум в България. Последва самостоятелен албум – "Единствен мой“, след това идва "Моят сън“. Софи получава предложение от "Супер Експрес“ да изпее 4 песни в новия им албум, но накрая записват заедно целия. Албумът е с цигански песни и носи заглавието "Песни от сърце“. Софи записва самостоятелните "Моят сън“, "Студен пламък“, "Нежна е нощта“ и "Осъдена любов“.



В "Съни Мюзик“ издава албумите "5 октави любов“, "Обичам“, "Остани“, "Време спри“, "Vip-ът“ и "Софи Маринова“. В тази компания започва и съвместната си дейност с рапъра Устата.



Софи Маринова получава приза "певица на годината“ на първите награди на списание Нов фолк. Сред наградите които е получила са награда за принос към музиката, за най-слушана песен, за нови таланти, първо място на "Златния Мустанг“ през 1999 г. с песента "Протегни ръце“ по текст на Евтим Евтимов и музика на Тончо Русев, първо място на фестивала "Ерато“ с "Моят сън“ измежду изпълнители от Гърция, Сърбия и други държави.



През 2011 г. е сред изпълнителите в лятното турне на Фен ТВ във Враца, Русе, Велико Търново, Хасково и Перник.



Участвала е във VIP Brother (2009 г.) и "Като две капки вода“ (2018 и 2021 година). През 2022 г. е жури в "Звездите в нас“.



През 2022 г. Софи Маринова отбелязва 25 години на сцената с концерт в Арена Армеец. Спектакълът е излъчен на 31 декември по Нова телевизия.



През 2025 г. са обявени четири последователни концерта "Честит рожден ден, Софи!“ на 3-ти, 4-ти, 5-ти и 6-ти декември в Зала "Арена 8888 София“.



