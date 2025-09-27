ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Звездна сватба на хоризонта, обвита в пълна тайна
Актрисата ще сключи брак с музикалния продуцент в присъствието на най-близките си приятели, сред които се откроява името на Тейлър Суифт.
Според Daily Mail последните приготовления за строго пазената в тайна церемония вече текат. Изданието публикува серия снимки на работници, които изграждат големи шатри и охранителни съоръжения в частно имение. Огромните конструкции са планирани за около 300 гости.
И по всичко изглежда, че влюбените не пестят средства за пищната сватба. Твърди се, че само мерките за сигурност възлизат на около 300 000 долара.
Щастливата двойка е наела впечатляващия хотел El Encanto за гостите си за целия сватбен уикенд, пише Page Six. Крайбрежното убежище е собственост на съоснователя на Tinder Джъстин Матийн и е любимо място за отдих на звездите от Холивуд.
Докато подготовката върви с пълна сила, TMZ засече най-близката приятелка на булката – Тейлър Суифт да пристига за големия ден. Певицата е заснета да каца в Санта Барбара още в петък. Звездата остана скрита от погледите, явно избягваща излишна публичност. Изданието добавя и, че Тейлър е забелязана да пристига с голяма бяла кутия - вероятно сватбен подарък за младоженците.
Въпреки че подробностите около церемонията се пазят в тайна, очаква се тя да се състои в събота, като сред поканените гости, освен Суифт, се открояват имената на Травис Келси, Стив Мартин и Парис Хилтън.
Дълго време Бланко и Гомес са само приятели. Сближават се след съвместната си работа по песента от март 2019 г. “I Can’t Get Enough". Едва през 2023 г. обявяват публично връзката си. Според медиите Бени е направил предложението в непринудена атмосфера, поднасяйки диамантен пръстен на стойност около един милион долара. А щастливата булка побърза да се похвали в социалните мрежи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1460
|
|предишна страница [ 1/244 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
19:27 / 27.09.2025
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес...
12:37 / 27.09.2025
Туристка от плаж в Гърция: Болката бе толкова силна, че едва не п...
12:32 / 27.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Иво Аръков и Габи за първи път показаха сина си пред Деси Плевнел...
11:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
10:02 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS