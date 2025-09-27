ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Звездна сватба на хоризонта, обвита в пълна тайна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:47Коментари (0)0
©
Селена Гомес и Бени Бланко са готови да се врекат във вярност този уикенд, буквално след броени часове - на пищна сватбена церемония в Санта Барбара, Калифорния.

Актрисата ще сключи брак с музикалния продуцент в присъствието на най-близките си приятели, сред които се откроява името на Тейлър Суифт.

 

Според Daily Mail последните приготовления за строго пазената в тайна церемония вече текат. Изданието публикува серия снимки на работници, които изграждат големи шатри и охранителни съоръжения в частно имение. Огромните конструкции са планирани за около 300 гости.

И по всичко изглежда, че влюбените не пестят средства за пищната сватба. Твърди се, че  само мерките за сигурност възлизат на около 300 000 долара.

Щастливата двойка е наела впечатляващия хотел El Encanto за гостите си за целия сватбен уикенд, пише Page Six. Крайбрежното убежище е собственост на съоснователя на Tinder Джъстин Матийн и е любимо място за отдих на звездите от Холивуд.

Докато подготовката върви с пълна сила, TMZ засече най-близката приятелка на булката – Тейлър Суифт да пристига за големия ден. Певицата е заснета да каца в Санта Барбара още в петък. Звездата остана скрита от погледите, явно избягваща излишна публичност. Изданието добавя и, че Тейлър е забелязана да пристига с голяма бяла кутия - вероятно сватбен подарък за младоженците.

Въпреки че подробностите около церемонията се пазят в тайна, очаква се тя да се състои в събота, като сред поканените гости, освен Суифт, се открояват имената на Травис Келси, Стив Мартин и Парис Хилтън.

Дълго време Бланко и Гомес са само приятели. Сближават се след съвместната си работа по песента от март 2019 г. “I Can’t Get Enough". Едва през 2023 г. обявяват публично връзката си. Според медиите Бени е направил предложението в непринудена атмосфера, поднасяйки диамантен пръстен на стойност около един милион долара. А щастливата булка побърза да се похвали в социалните мрежи.


Още по темата: общо новини по темата: 1460
27.09.2025 Бъкингамският дворец сподели важна информация за принц Уилям
27.09.2025 Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
27.09.2025 Азис каза кои жени са най-вкусни
27.09.2025 Дъщерята на Калин Сърменов удари Наоми Кембъл в земята
27.09.2025 Светлана с нов удар срещу Християн Гущеров
27.09.2025 Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
предишна страница [ 1/244 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
19:27 / 27.09.2025
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес...
12:37 / 27.09.2025
Туристка от плаж в Гърция: Болката бе толкова силна, че едва не п...
12:32 / 27.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Иво Аръков и Габи за първи път показаха сина си пред Деси Плевнел...
11:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
10:02 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
11:15 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
19:55 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
51-ото Народно събрание
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: