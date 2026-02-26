ЗАРЕЖДАНЕ...
|Звезден рожден ден за Галя на Глория и Симона
За своя пети рожден ден Галина получи не просто подарък, а цяла приказна вселена. Темата на тържеството беше вдъхновена от анимационния филм на Disney "Рапунцел и разбойникът“, а атмосферата – повече от магична.
Декорът впечатляваше с богата балонена арка в пастелно розово и различни нюанси на лилавото. Големите 3D цветя допълваха приказната визия и напомняха за вълшебното цвете от филма. Сред украсата се открояваха фигурите на любимите герои – Рапунцел, Флин Райдър и верния кон Максимус, превръщайки празничния кът в идеален фон за снимки и незабравими спомени.
Щастливата майка не скри вълнението си и сподели емоционални думи по повод празника:
"Моят смисъл име си има! Казва се Галина! Ти си моята сила! Благодаря, че те има! Моята Гали на 5 г. Ти си съвършена! Обичам те! От мама!“
Феновете на Симона Загорова и Глория не пропуснаха да отбележат колко силни са гените в семейството и колко красиви са всички жени в него.
Четирите дами от семейството впечатлиха и със стилната си визия, решена в елегантната черно-бяла гама. Единствено майката на примата на българския попфолк избра риза с флорални мотиви, добавяйки цветен акцент към общата хармония. Симона и Глория се спряха на рокли с А-образен силует, които деликатно подчертават талията и издължават фигурата. Малката рожденичка блестеше в бяла приказна рокля с панделка отпред и няколко слоя тюл, създаващи съвършената принцеска визия.
Галина, Симона и Глория доказват, че имат силна връзка и обичат да пътуват заедно, а последното място, което посещават заедно, е Париж.
Галина, която носи рожденото име на своята известна баба, се роди в края на февруари 2021 г. Тогава щастливата майка сподели:
"Боже, благодаря за този дар! Благодаря за благословения ден и за най-хубавия момент в живота ми! Сърцето ми е пълно!"
"Вече знам какъв е смисълът на живота и как точно изглежда най-истинската любов. Добре дошла, съкровище!", припомня ladyzone.bg.
