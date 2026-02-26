ИЗПРАТИ НОВИНА
Звезден рожден ден за Галя на Глория и Симона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:46Коментари (0)172
Дъщерята на певицата Симона Загорова навърши 5 години, а празникът се превърна в истинска семейна приказка, събрала на едно място четири поколения жени от звездната фамилия. Малката Галина отпразнува рождения си ден заедно с майка си Симона, още по-известната си баба Глория и прабаба си Стефка – специален момент, изпълнен с топлина, близост и видима силна връзка помежду им.

За своя пети рожден ден Галина получи не просто подарък, а цяла приказна вселена. Темата на тържеството беше вдъхновена от анимационния филм на Disney "Рапунцел и разбойникът“, а атмосферата – повече от магична.

Декорът впечатляваше с богата балонена арка в пастелно розово и различни нюанси на лилавото. Големите 3D цветя допълваха приказната визия и напомняха за вълшебното цвете от филма. Сред украсата се открояваха фигурите на любимите герои – Рапунцел, Флин Райдър и верния кон Максимус, превръщайки празничния кът в идеален фон за снимки и незабравими спомени.

Щастливата майка не скри вълнението си и сподели емоционални думи по повод празника:

"Моят смисъл име си има! Казва се Галина! Ти си моята сила! Благодаря, че те има! Моята Гали на 5 г. Ти си съвършена! Обичам те! От мама!“

Феновете на Симона Загорова и Глория не пропуснаха да отбележат колко силни са гените в семейството и колко красиви са всички жени в него. 

Четирите дами от семейството впечатлиха и със стилната си визия, решена в елегантната черно-бяла гама. Единствено майката на примата на българския попфолк избра риза с флорални мотиви, добавяйки цветен акцент към общата хармония. Симона и Глория се спряха на рокли с А-образен силует, които деликатно подчертават талията и издължават фигурата. Малката рожденичка блестеше в бяла приказна рокля с панделка отпред и няколко слоя тюл, създаващи съвършената принцеска визия.

Галина, Симона и Глория доказват, че имат силна връзка и обичат да пътуват заедно, а последното място, което посещават заедно, е Париж.

Галина, която носи рожденото име на своята известна баба, се роди в края на февруари 2021 г. Тогава щастливата майка сподели:

"Боже, благодаря за този дар! Благодаря за благословения ден и за най-хубавия момент в живота ми! Сърцето ми е пълно!"

"Вече знам какъв е смисълът на живота и как точно изглежда най-истинската любов. Добре дошла, съкровище!", припомня ladyzone.bg.


