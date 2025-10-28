ИЗПРАТИ НОВИНА
Звезда от "Игра на тронове" вече не е ерген
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:11Коментари (0)656
Звездата от хитовия сериал "Игра на тронове" Айзък Хемпстед Райт потвърди, че е женен, след като размени брачни клетви с любимата си през уикенда.

Актьорът стана известен с ролята на инвалида Бран Старк в телевизионната поредица на HBO, което му донесе номинация за наградата "Млад артист" за най-добър млад поддържащ актьор в телевизионен сериал.

Сега на 26 години и с университетска диплома по неврология, Айзък сподели серия от снимки от интимната брачна церемония в Лондон, след като се ожени за партньорката си, която нарича просто "М".

Към снимките той написа: "Най-добрият човек, когото съм срещал, най-добрият ден в живота ми, най-добрите приятели и семейство, които някога бихме могли да си пожелаем. Какъв ден, какъв живот - обичам те, М. Огромно благодаря на всички, които направиха деня толкова специален."

Неговата екранна сестра, Софи Търнър (Санса Старк), възкликна в коментарите: "Поздравления!!!!!!", а Джон Брадли (Самуел Тарли) добави: "О, приятелю!! Поздравления!"

През 2019 г., когато сериалът приключи, Айзък разкри, че не е очаквал героят му Бран да се възкачи на Железния трон в противоречивия финал на сезона. Британският актьор каза пред 9Honey, че въпреки това е доволен, че "герой с увреждания" е коронясан за крал. 

"Мисля, че е брилянтно герой с увреждания да спечели цялата игра. Какви са шансовете за това? Има дракони и всички тези други неща, които се случват, и Бран излиза на върха, беше наистина специално", казва той.

Той беше особено щастлив, че героят му премина от "Бран Сломения" до "Властелинът на шестте кралства". Айзък разкри по това време, че е харесал противоречивия край, но призна, че би било невъзможно сценаристите да угодят на всички. "Мисля, че трябва да се помни, че "Игра на тронове" не е филм за супергерои, няма всичко да бъде вързано на спретната панделка, когато разберете всичко за всички тези хора, не е така", каза той.


Още по темата: общо новини по темата: 1988
28.10.2025 Принц Уилям безкомпромисен
28.10.2025 Мартина на Слави: Той е уникален
28.10.2025 Днес навършва 61 години
28.10.2025 БГ звезди си махат тунинга
28.10.2025 Раздяла в "Ергенът", те двамата приключиха
28.10.2025 Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Още новини от Любопитни новини:
Днес навършва 61 години
13:02 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025

Статистика: