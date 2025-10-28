Звезда от "Игра на тронове" вече не е ерген

© Звездата от хитовия сериал "Игра на тронове" Айзък Хемпстед Райт потвърди, че е женен, след като размени брачни клетви с любимата си през уикенда.



Актьорът стана известен с ролята на инвалида Бран Старк в телевизионната поредица на HBO, което му донесе номинация за наградата "Млад артист" за най-добър млад поддържащ актьор в телевизионен сериал.



Сега на 26 години и с университетска диплома по неврология, Айзък сподели серия от снимки от интимната брачна церемония в Лондон, след като се ожени за партньорката си, която нарича просто "М".



Към снимките той написа: "Най-добрият човек, когото съм срещал, най-добрият ден в живота ми, най-добрите приятели и семейство, които някога бихме могли да си пожелаем. Какъв ден, какъв живот - обичам те, М. Огромно благодаря на всички, които направиха деня толкова специален."



Неговата екранна сестра, Софи Търнър (Санса Старк), възкликна в коментарите: "Поздравления!!!!!!", а Джон Брадли (Самуел Тарли) добави: "О, приятелю!! Поздравления!"



През 2019 г., когато сериалът приключи, Айзък разкри, че не е очаквал героят му Бран да се възкачи на Железния трон в противоречивия финал на сезона. Британският актьор каза пред 9Honey, че въпреки това е доволен, че "герой с увреждания" е коронясан за крал.



"Мисля, че е брилянтно герой с увреждания да спечели цялата игра. Какви са шансовете за това? Има дракони и всички тези други неща, които се случват, и Бран излиза на върха, беше наистина специално", казва той.



Той беше особено щастлив, че героят му премина от "Бран Сломения" до "Властелинът на шестте кралства". Айзък разкри по това време, че е харесал противоречивия край, но призна, че би било невъзможно сценаристите да угодят на всички. "Мисля, че трябва да се помни, че "Игра на тронове" не е филм за супергерои, няма всичко да бъде вързано на спретната панделка, когато разберете всичко за всички тези хора, не е така", каза той.