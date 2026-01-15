ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зрителите решиха кой да играе Стоичков
Кастингът за главната роля във филма, посветен на Христо Стоичков, започна в неделя по Нова телевизия, но като че ли победителят вече е ясен. Зрителите избраха своя фаворит и дори не им е нужно да гледат следващите епизоди, които остават от риалити формата.
Според тв аудиторията най-подходящ за ролята на Камата е Кристо Стоичков. Не, няма грешка нито с името, нито с фамилията. Кристо е роден в Испания, баща му е голям фен на футболиста и много искал да кръсти сина си на носителя на "Златната топка“. На Пиренеите обаче буквата X се произнася различно и се наложило момчето да бъде записано с първа буква К, а не с X. Кристо поразително прилича на Камата, дори говори като него. Бонус е, че знае перфектно испански и е играл футбол. А и възрастта му е подходяща за периода, който ще пресъздава във филма. Продукцията ще проследи живота на Модерния ляв от детските му години до знаменателната 1994 г., когато ставаме четвърти на световното по футбол в Америка, а Христо печели "Златна топка“.
Сред мераклиите да получат ролята са и познати актьори — Даниел Върбанов, който изигра Баян в сериала "Войната на буквите“, Ясен Атанасов - син на Атанас Атанасов и внук на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев, както и участникът в риалити форматите "Сървайвър“ и "Един за друг“ и бивш професионален футболист Ивайло Крушарски. Общо 11 са участниците, които продължават в риалити формата след първия епизод, но зрителите са категорични, че най-подходящ е Кристо Стоичков.
Според самия Христо Стоичков който и да бъде избран, въобще няма да му е лесно да се справи с ролята. А и Камата даде да се разбере, че отблизо ще следи целия процес.
Сега на режисьора Мартин Макариев и членовете на журито Аня Пенчева и Владимир Памуков предстои нелеката задача да следят кой как се справя при всяко следващо изпитание в риалити формата.
Името на победителя ще бъде обявено на 8 февруари, когато е рожденият ден на Христо Стоичков, пише "Филтър“.
