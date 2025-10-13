ИЗПРАТИ НОВИНА
Зрителите не искат Йовица в "Ергенът: Любов в Рая"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42Коментари (0)201
©
Уж тихият и възпитан Йовица си показа истинското лице в шоуто "Ергенът: Любов в рая". "Благодарение на Виктория този македонец показа, че е невъзпитан, нагъл, пасивно-агресивен, безхарактерен и жалък човек, който се опитваше да се прикрива досега, но колкото повече говори, толкова повече сам се излага", възмутени са зрители на шоуто, които искат да изгонят нахалника от България.

Художникът рисува картини на бул. "Витоша" в София. Това е работата на Йовица, който не може да се похвали със стабилни доходи и сериозна трудова дейност. Македонецът таи голяма злоба към останалите жени и мъже и това все повече си личи. Той е и отвартително нахален, като почти насила искаше да накара козметичката Филипа да прави секс с него. Разликата в темперамента на двамата не остана незабелязана от останалите риалити герои.

"Йовица е по-настъпателен, влиза остро на Филипа, притиска я, иска да имат интимност, докато тя обича по-бавно да действа“, коментира коафьорката Хени. Инфлуенсърката Габи обаче заподозря, че македонецът е пробил камъка. "Подочувам аз, че в къщата е имало някакви сексове. Художникът май не е могъл да въздържи своята четка!“, пусна пикантен слух тя.

Йовица и Филипа все пак стигат до финала на шоуто, където художникът й подарява пръстен, но се разделят веднага след като напускат "Ергенът". Издаде ги таен вайбър чат, който се разпространи в мрежата. В него Филипа обяснява подигравателно как след финала на предаването ще започнат да я канят в подкастове като победителка, а тя вече е с друг мъж.

"А този наглец, ми прилича малко и на македонски шиптър, тоест албанец", "Като фурма е в главата, но самочувствието и наглостта му нямат край. Точно такъв типаж са домашните насилници!“, "Отвратителен тип! Грозен, нагъл, прост, заядлив!“, "Вън от България!" – зоват зрителите към беззъбия македонец.

34-годишният художник е млад човек, а е с покъртителна усмивка и няколко липсващи зъба, но със завидно самочувствие. "Да беше посетил зъболекар преди да влезеш в предаването! Срамота е, младо момче си! Кърлеж!“ и "В МакедонияТА зъболекари нямате ли?“ – питат го зрители в инстаграм, а Йовица трие коментарите им, пише "Уикенд".


