Зрителите бесни на Юлиан Вергов

© След един от епизодите на "България търси талант“ интернет буквално експлодира. Зрителите са бесни на актьора Юлиан Вергов, когото обвиняват в арогантност, високомерие и завист. Причината - решението му да отреже младия артист и любимец на публиката Борислав Вълов, по-известен в интернет като Ей Бо, който беше сред най-запомнящите се участници в шоуто.



Ей Бо е име, което вече звучи по-звездно от половината участници в родния театрален афиш. Младият актьор, станал известен с образа на "Леля ти“ - типичната българска служителка от соца с чанта от подлеза на "Плиска“ и остро мнение по всички теми, има стотици хиляди последователи онлайн. Той вече пълни театрални зали и дори играе редом с Асен Блатечки в спектакъла "Двама чисто голи мъже“ на откритата сцена на театър "Сълза и смях“. А пиесата от френски е превел Михаил Билалов-Джаро. Но това явно не трогна Юлиан Вергов, пише HotArena.



Още с появата му на сцената на "България търси талант" публиката посрещна Борислав Вълов на крака. Той започна в типичен хумористичен стил с образа на своята култова "Леля“, но неочаквано премина към сериозен, дълбок монолог за загубата на деца заради агресията на пътя. В залата настъпи тишина, после избухнаха бурни аплодисменти, а двете дами е журито -Катета Евро и фолкпевицата Галена, не скриха сълзите си. "Съжалявам, че не те познавах досега. Определено щете следя оттук на сетне!“, каза Евро, а Галена я подкрепи.



Тогава дойде ред на мъжката половина на журито. Цитиридис, видимо раздразнен, подметна, че не е фен на мъже, които се обличат като жени. Това било отживелица от предавания, на които им било минало времето. След него думата взе Вергов, който без капка колебание отсече: "Изпълнението ти беше много равно. Опита се, ама не е достатъчно“. Двете "Не“-та от тях решиха съдбата на младия артист, който отпадна от шоуто.



Още в първия час след излъчването на епизода социалните мрежи кипнаха. "Вергов се страхува от младите, завижда на таланта им!“, "Той отдавна не е онзи любим актьор от "Тя и той“, а човек с огромно его“, "Срамота-човек, който уж е артист, да смачка колега с потенциал“, гласят най-честите коментари.



Под клипове от шоуто заваляха и по-тежки обвинения: "Юлиане, не ти отива да се държиш като съдия на съдбите на другите. Твоят талант не е мярка за всички“, "Надменен и без грам емпатия -смачка момчето, защото не може да понесе чуждата харизма“, пишат разгневени зрители.



Най-любопитното е, че атаките не идват само от случайни потребители. Популярни интернет личности и театрални лица също се включиха в защита на Ей Бо. Един от тях заяви във видео, гледано над 200 000 пъти: "Това момче направи повече за младата публика и за театъра, отколкото някои актьори за цял живот. А Вергов, вместо да го насърчи, го поряза публично“.



Появи се и онлайн петиция, в която фенове настояват продуцентите на "България търси талант“ да изключат Юлиан Вергов от журито. "Не може човек, който нарича равенството и артистичността "недостатъчно“, да оценява таланти“, се казва в нея.



Много потребители сравняват Вергов с други членове на журито и намират рязък контраст. "Галена показа повече човещина и разбиране от актьор с 30 години кариера“, "Катета Евро плака“, Вергов се подигра - ето я разликата между сърце и его“, гласят още коментари.



В момента актьорът, който е анонсиран като голямата звезда в шестия сезон на "Под прикритие“, е сред най-обсъжданите личности онлайн, но не жъне овации. "Юлиан от любим герой се превърна антипатичен съдник“, пишат фенове на сериала.



Борислав Вълов от своя страна не е коментирал открито случилото се. Той публикува лаконично изречение: "Публиката винаги е най-честното жури“.