Зрители след снощното начало на новия "Ерген": Падение и подигравка

Браво! Аплодисменти за културния разцвет! Поредното "телевизионно чудо", в което уж забранените реклами на хазарт се появяват по-често от здравия разум, а скъпо платените (или не съвсем) изкуствени кифли, златотърсачки и батки с плочки, създадени в някоя лаборатория, учат народа как се живее. Пошлостта е на мода, реалността е бекграунд, а държавата… декор за поредното шоу.



Това е може би най-точният коментар на зрител след старта на поредното пошло предаване в българския ефир. Мнозина определиха формата като дъно, падение и подигравка с хората.



"Ергенът: Любов в рая" стартира по bTV и зрителите вече се потопиха в атмосферата на Родос. В имението на любовта влязоха седем мъже и седем жени, готови да изживеят страсти, романтика и неочаквани обрати.



Водеща е Райна Караянева, която за първи път влиза в тази роля и приветства участниците на гръцкия остров.



Още в първия епизод зрителите се запознаха с всеки от тях - личности с различен характер, професия и мечти в търсене на любовта.