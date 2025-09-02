ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зрители след снощното начало на новия "Ерген": Падение и подигравка
Това е може би най-точният коментар на зрител след старта на поредното пошло предаване в българския ефир. Мнозина определиха формата като дъно, падение и подигравка с хората.
"Ергенът: Любов в рая" стартира по bTV и зрителите вече се потопиха в атмосферата на Родос. В имението на любовта влязоха седем мъже и седем жени, готови да изживеят страсти, романтика и неочаквани обрати.
Водеща е Райна Караянева, която за първи път влиза в тази роля и приветства участниците на гръцкия остров.
Още в първия епизод зрителите се запознаха с всеки от тях - личности с различен характер, професия и мечти в търсене на любовта.
