Зрители скочиха на новите водещи на bTV
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:11Коментари (0)2016
©
В сутрешния блок на Би Ти Ви търкалят "все по-отблъскващи и слаби двойки. Особено мъжете са катастрофа. Този, който днес води, твърдо е пълен абсурд!", написа политическият коментатор Калина Андролова. 

Смяната на водещите изнерви зрителите на сутрешния блок и те заляха с коментари социланите мрежи на предаването, пише Ретро.

Част от тях са положителни: "Много спокойно и позтивно водене!", "Харесвам много водещата, разумна и спокойна и винаги изслушва събеседниците си." Богомил Грозев и Юлия Манолова са свежа промяна.

Но някои зрителни не смятат така: "Ужас, този Грозев кой го върна", "Сложете Златка Райкова да води нелепите ви предавания". Мненията определено са противоречиви.


