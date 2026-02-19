ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зрители скочиха на новите водещи на bTV
Смяната на водещите изнерви зрителите на сутрешния блок и те заляха с коментари социланите мрежи на предаването, пише Ретро.
Част от тях са положителни: "Много спокойно и позтивно водене!", "Харесвам много водещата, разумна и спокойна и винаги изслушва събеседниците си." Богомил Грозев и Юлия Манолова са свежа промяна.
Но някои зрителни не смятат така: "Ужас, този Грозев кой го върна", "Сложете Златка Райкова да води нелепите ви предавания". Мненията определено са противоречиви.
Още по темата:
общо новини по темата: 3459
|предишна страница [ 1/577 ] следващата страница
Коментари (0)
