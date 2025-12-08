ИЗПРАТИ НОВИНА
Зрители недоволни от Ники Кънчев, но не в "Стани богат"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:52 / 08.12.2025
© БНТ
"Кажи ни каква музика слушаш, за да разберем по-добре какъв си!“. Това е основният принцип на "Моят плейлист" - музикалното шоу на Българската национална телевизия. Снощи гост бе Ники Кънчев. Той избра предимно български песни, основно рок. Но голяма част от зрителите останаха недоволни от участието му:

"Убеден съм, че точно този плейлист от "10-те му любими парчета" никога не си го е пускал, ама никога... в какъвто и да е ред, тоест от първото към последното, от последното към първото, от петото към началото или края...

Като редовен зрител, присъединявам се към болшинството коментирали, парвенюшки епизод излезе.

И още нещо, през соца не се заминаваше така лесно за следване в СССР. Кънчев го представи като да отскочиш в магазина и да си купиш дъвки. Брат му го навил и... готово! Тези да ги разправя на поколението Z".

"Първо, очаквах с нетърпение този епизод заради разнообразието от британски и щатски рок банди и евентуално избора на конкретни песни и композиции. Такива нямаше. От родните засегна тези, които се очакваше. Но някак сковано премина разговора. С други участници от различни поприща се получаваха къде по-интересни и увлекателни разговори. А все пак Ники е журналист с голям опит в беседите с гости и вземане на интервюта. Е, точно с него епизода мина учудващо обран", коментираха зрители.


