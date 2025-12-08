ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зрители недоволни от Ники Кънчев, но не в "Стани богат"
"Убеден съм, че точно този плейлист от "10-те му любими парчета" никога не си го е пускал, ама никога... в какъвто и да е ред, тоест от първото към последното, от последното към първото, от петото към началото или края...
Като редовен зрител, присъединявам се към болшинството коментирали, парвенюшки епизод излезе.
И още нещо, през соца не се заминаваше така лесно за следване в СССР. Кънчев го представи като да отскочиш в магазина и да си купиш дъвки. Брат му го навил и... готово! Тези да ги разправя на поколението Z".
"Първо, очаквах с нетърпение този епизод заради разнообразието от британски и щатски рок банди и евентуално избора на конкретни песни и композиции. Такива нямаше. От родните засегна тези, които се очакваше. Но някак сковано премина разговора. С други участници от различни поприща се получаваха къде по-интересни и увлекателни разговори. А все пак Ники е журналист с голям опит в беседите с гости и вземане на интервюта. Е, точно с него епизода мина учудващо обран", коментираха зрители.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
