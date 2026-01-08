ИЗПРАТИ НОВИНА
Зрители: Чая, Геро и Радков се окепазиха!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:06
©
Драстичното отслабване на Геро, Краси Радков и Драго Чая предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Макар самите те да твърдят, че промяната е продиктувана от грижа за здравето, зрителите са категорични – новият им външен вид им е отнел чара, с който години наред печелеха публиката. 

Тримата обясниха, че решението им да прибегнат до драстичната промяна е свързано основно с грижа за здравето и с желанието да се чувстват по-добре в кожата си — аргумент, който трудно може да бъде оспорен. Проблемът обаче е, че публиката не прие новите им визии така, както самите те вероятно са очаквали.

Напротив — феновете им в социалните мрежи масово коментират, че резултатът е плашещ, че и тримата изглеждат по-скоро болнави, отколкото здрави. Най-тежкото обвинение, което им отправят, е, че напълно са се обезличили.

Хората пишат, че не могат да ги познаят, че са се превърнали в други хора, че са си "развалили лицата“ и че отслабването им е отнело онова, което ги е правило разпознаваеми. Немалко зрители директно заявяват, че са изглеждали по-добре преди — дори с наднорменото тегло — защото тогава са излъчвали живот, енергия и увереност.

Фокусът на критиките е най-силен върху Геро и Краси Радков. Двамата години наред изградиха кариерите си като комици с ясно разпознаваем външен вид — закръглени, експресивни и колоритни. Коментарите в мрежата гласят, че Геро изглежда уморен, с хлътнало лице и поглед, който няма нищо общо с онзи весел и заразителен образ, който публиката обичаше. Някои фенове дори допускат, че новата му визия може да попречи на кариерата му.

"Режисьорите го ангажираха именно заради характерния му образ. Сега вече не се отличава по нищо от другите и ролите му може да намалеят“, пишат потребители.

Много от феновете открито признават, че изпитват дискомфорт, когато ги гледат. Те споделят, че не могат да се смеят както преди, защото образите, които двамата изпълняват, вече не "лягат“ на новите им визии. В коментарите се чете разочарование, че любимите им актьори не могат да влязат в старите си роли, а нови, които да пасват на сегашния им външен вид, така и не се появяват.

ТВ водещият на "С БНТ завинаги“ Драго Чая също не остава подминат. Макар и по-сдържано, под негови снимки се появяват мнения, че е променен до степен, в която изглежда дори отблъскващ. За Краси Радков пък се пише, че новите му черти са загубили онова усещане за уют и носталгия, което години наред е създавал у телевизионните зрители в неделната вечер.

Някои зрители стигат още по-далеч, като коментират, че и тримата изглеждат така, сякаш отслабването им е отнело повече, отколкото им е дало.

"Изглеждат като хора, минали през тежко боледуване, а не като по-здрави версии на себе си“, "Преди бяха симпатични, весели и пълни с живот, сега са просто тъжни, слаби чичковци“, "Не мога да повярвам, че това е Геро — все едно гледам друг човек, без грам чар“, "Краси Радков си е съсипал визията. Закръглен му отиваше“, "Преди, щом се появяха на екрана, започвах да се смея още преди да са казали нещо. Сега ми е по-скоро тъжно“, "Загубиха си идентичността“, "Геро вече не е Геро. Радков вече не е Радков. Жалко“ — гласят част от коментарите в интернет.

Общият тон в социалните мрежи е, че бившите "пухкавелковци“, както ги наричат с носталгия, са загубили чара си. Ако преди закръглеността им е била част от образа и е работела в тяхна полза, днес новият им външен вид ги прави по-малко разпознаваеми и по-малко интересни за гледане, пише "Хотарена".


Статистика: