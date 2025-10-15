ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
След серия от неочаквани ходове Даниел Бачорски отстрани Невена Бозукова – Неве, с което сложи край на едно от най-интересните съзаклятия в играта.
В същото време бизнесменът очерта пред зрителите новия си план, а именно – да привлече Владо Николов като "предател“. На пътят му несъзнателно се изправи Оля Малинова, която със своите подозрения се превърна в сериозна пречка за намеренията на Бачорски.
Вечерта на "конклава“ се оказа изключително интересна за Бачорски. От срещата му с Владо Карамазов стана ясно, че "предателят“ има възможност при лична среща да вербува нов човек към тайното съглашение. Условието е просто – ако другият играч откаже, то той или тя автоматично напуска “Trsitors:Игра на предатели". Дали Бачорски ще рискува да привлече Владо Николов, с когото самият той не иска "да нахрани“ останалите. Или ще избере Мая Пауновска, на която има доверие… или ще се насочи към Оля Малинова, която определя като "камикадзе“, предстои да стане ясно в следващия епизод на играта.
"Не знам като човек и бизнесмен какъв е Бачорката, ама играта я играе феноменално! Така се прави - мръсно и подло! Предаването се казва “игра на предатели"! Не гледаме том и джери, нали? Така че се успокойте малко! Почти съм сигурен, че ще гепи парата накрая!", смята зрител на предаването.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1756
|предишна страница [ 1/293 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Недолюбван от пловдивчани бивш кмет празнува днес
08:47 / 15.10.2025
Красавица от Пловдив унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си п...
22:53 / 14.10.2025
Тейлър Суифт счупи всички рекорди
22:36 / 14.10.2025
Почина легендарният изпълнител D’Angelo
21:30 / 14.10.2025
Важно! Задължително съхранявайте плодовете и зеленчуците поотделн...
17:39 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS