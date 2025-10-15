ИЗПРАТИ НОВИНА
Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35
Във вторник вечер, в най-напрегнатия до момента епизод на "Traitors: Игра на предатели“ по bTV, зрителите станаха свидетели на стратегически обрат, който преобърна баланса на силите в Имението на тайните.

След серия от неочаквани ходове Даниел Бачорски отстрани Невена Бозукова – Неве, с което сложи край на едно от най-интересните съзаклятия в играта.

В същото време бизнесменът очерта пред зрителите новия си план, а именно – да привлече Владо Николов като "предател“. На пътят му несъзнателно се изправи Оля Малинова, която със своите подозрения се превърна в сериозна пречка за намеренията на Бачорски.

Вечерта на "конклава“ се оказа изключително интересна за Бачорски. От срещата му с Владо Карамазов стана ясно, че "предателят“ има възможност при лична среща да вербува нов човек към тайното съглашение. Условието е просто – ако другият играч откаже, то той или тя автоматично напуска “Trsitors:Игра на предатели". Дали Бачорски ще рискува да привлече Владо Николов, с когото самият той не иска "да нахрани“ останалите. Или ще избере Мая Пауновска, на която има доверие… или ще се насочи към Оля Малинова, която определя като "камикадзе“, предстои да стане ясно в следващия епизод на играта.

"Не знам като човек и бизнесмен какъв е Бачорката, ама играта я играе феноменално! Така се прави - мръсно и подло! Предаването се казва “игра на предатели"! Не гледаме том и джери, нали? Така че се успокойте малко! Почти съм сигурен, че ще гепи парата накрая!", смята зрител на предаването.


