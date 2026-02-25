ИЗПРАТИ НОВИНА
Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му вариант
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:28
©
"Гледам "Стани богат“ – сумите са още в лева, а уж от февруари голямата награда щеше да е 100 000 евро. Но това няма толкова голямо значение. Така или иначе, никой няма да я спечели. На десет години един отваря въпрос за 100 бона“.

Така започва коментар от читател на "Родопи24". Човекът е фен на предаването. "Харесва ми, защото се печели с разум и знания, защото може човек да научи нещо ново. Защото дори да не знаеш верния отговор, на база обща култура, когнитивни взаимовръзки могат да се изключат грешните и да се достигне до вярното решение.

Но голямата награда е жалка. Тя е и причината този формат единствено в България да не носи оригиналното си название "Кой иска да бъде милионер?“.

Ако сте наблюдавали играта в други страни – за огромни суми въпросите са такива, че дори наш десетокласник, отличник, разбира се, може да отговори.

У дома – въпроси за 2-3 хиляди лева са а ла "Индиански вожд дюстабанлия“ или "Малка пътечка в Хималаите“. Участници масово горят в средата. И така години наред не можем да видим отворен финален въпрос.

Знаете ли, през 1999 година Джон Карпентър е първият човек в САЩ, спечелил от играта 1 милион долара. На 31 години той участва и стига до финала, без да използва жокер. Въпросът му за един милион е "Кой американски президент участва в телевизионния сериал "Laugh-In?".

Възможните отговори са: Линдън Джонсън, Ричард Никсън, Джими Картър или Джералд Форд.

Този пич иска "Обади се на приятел“. Набират баща му като жокер. Всички са притихнали, а Джон му казва нещо от сорта "Баща ми, да те чуя само. Ще стана милионер, знам верния отговор“. Маркира Никсън и си тръгва с чека.

Кога ли ще видим и ние подобно, защото играта при нас се е превърнала за четвърт век в "Ела, изпоти се, тръгни си с едни 2-5 бона“. Впрочем, понякога до 1500 лева вече гърмят по три жокера.

Хем няма милион, хем и… "индианци дюстабанлии“, споделя читателят. Трима души са отваряли въпрос за 100 бона. Един е печелил.

Само преди два дни се навърши година от кончината на Асен Ангелов. През 2002-ра той печели "Стани богат“. Парите не са му изплатени. Защото щерка му по това време работи в телевизията.

През 2011-та Диян Костадинов достига до финален въпрос в развлекателния формат на играта, но не дава верен отговдор.

През 2023-та до въпрос за 100 бона достига и Любомир Лазаров. Мъжът обаче се отказва и си тръгва с чека за 50 000 лева.

Според нашия читател – след десет години, живи и здрави, отново ще видим финал. Дотогава – логиката на гореизложеното дава отговор.


Зрителя е с промит мозък. 1999 интернета тепърва навлизаше, и за да знаеш отговорите, трябваше да си чел много - разбира се книги на първо място, и всичко останало хартиено. Защото информацията от последните няколко въпроса по онова време човек може да я намери само в някоя книга или учебник. Сега всичко е в интернет, и редовия Бай Ганьо не отваря книга въобще. Нормално е да отпада още на въпроси за 1000 лева.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: