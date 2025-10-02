ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Змия нападна Нина Николина в Родопите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:14Коментари (0)317
© Инстаграм
Усойница е пропълзяла на планинска поляна и е атакувала Нина Николина. Етно поп звездата помести тези дни клип с влечугото.

Певицата е била стресната от отровната змия, докато е била на разходка в Родопите заедно с двата си сиви булдога.

Нина Николина е запалена любителка на пътешествията, на морските обиколки и на разходките из гори и планини. Досега обаче тя не бе помествала фотоси или видеа на опасни животни в близост до нея по време на преходите й, пише "България днес". 

Изпълнителката е имала късмет, че усойницата е била още в "бебешка“ възраст, поясняват експерти. След като се появила изневиделица, тя посъскала и се оттеглила в една от своите дупки, става ясно още от краткото видео.

"Това не е ли усойница на клипчето?“, разтревожено питат приятели на изпълнителката. И веднага й дават съвет: "Внимателно по камъните!“.

"Да, с тази шарка... Определено е и опасна!“, не скрива страха си Нина Николина. Тя е успяла да съхрани обаче до известна степен самообладание и да не прави резки движения, за да не предизвика паника у змията, която обикновено завършва с нападение.

Певицата отдавна кръстосва Родопите, които са любимата й българска планина, но за сефте се сблъсква лице в лице с отровно влечуго. Нина Николина обаче предполага, че двете й кучета са изиграли голяма роля усойницата да подвие

Екстремната случка едва ли ще откаже Нина Николина да търси релакс и вдъхновение сред природата. Едно от предпочитаните й кътчета в планината, където според мита се е родил Орфей, е в живописната защитена местност Меандри на река Рибна, която етно поп звездата сравни с декор, подходящ за "Властелинът на пръстените“.

Напоследък родните планини, особено в южната част на страната, се напълниха с влечуги. През септември в Странджа например почти винаги се наблюдава "парад на пепелянките“. Змиите изпълзяват от леговищата си и често застилат шосетата като във филм на ужасите. Наскоро и известният столичен ресторантьор Петко Димитров и половинката му - танцьорката Яна, се престрашиха да щракнат отблизо пълзяща в крайпътна канавка пепелянка.

Зоолозите поясняват, че отровата на усойницата и пепелянката далеч не е толкова токсична като на африканските змии. "Обикновено влечугите в нашите планини са летаргични и рядко нападат, ако не се настъпени или подплашени. При ухапване се поставя ваксина с антидот и човек обикновено оздравява до два-три дни“, посочват те.


Още по темата: общо новини по темата: 1548
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/258 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
19:37 / 02.10.2025
Страшно добри оферти от А1: Смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 ...
16:00 / 02.10.2025
Трус в bTV! Георги Тошев напусна заради Венета Райкова!
15:41 / 02.10.2025
Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам н...
10:15 / 02.10.2025
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, изм...
09:09 / 02.10.2025
Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс
23:09 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Попълване на регулатори
Прокуратура и МВР влязоха в офисите на Васил Божков
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: