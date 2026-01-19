ИЗПРАТИ НОВИНА
Златка Райкова се стопи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29
©
Златка Райкова посрещна 40-ия си рожден ден на 12 януари в компанията на близки приятели, но зад усмивките от празничните снимки се крие един от най-трудните периоди в живота й. Блондинката преминава през сериозна лична драма, след като бащата на малкия й син – арменецът Карен Хачатрян, беше арестуван след международно разследване за т.нар. "черно тото".

Прави впечатление, че на кадрите от партито Карен не присъства – ясен знак, че отношенията между двамата отново са в застой. Всъщност Райкова и Хачатрян имат официален развод, след който за кратко уж се събраха, но към днешна дата отново са разделени. Запознати твърдят, че поредните семейните проблеми са се отприщили непосредствено след ареста на арменеца.

Въпреки бурите в личния си живот, Златка не се отказа от празника и дори сподели в инстаграм философска мисъл: "Някои желания не са нови. Просто идват по-зрели. Ако започна отначало, ще е със старата истина, но без старите грешки". С тези думи бившата плеймейтка загатна, че в обкръжението й май се е появил човек от миналото, но по всяка вероятност не става въпрос за Карен, а за някой друг.

Покрай цялата драма не остава незабелязано и друго – Райкова буквално се е стопила. Сега тя усилено тренира във фитнес залата с амбицията да възстанови здравословното си тегло и форма след месеци на стрес и напрежение.

Хачатрян беше задържан в средата на октомври и прекара повече от три седмици в ареста, след като антимафиоти го закопчаха по издадена европейска заповед за арест от прокуратурата в Марсилия. Френските власти разследват организирана престъпна група за корупция и манипулиране на спортни срещи, основно в тениса. В рамките на разследването са арестувани още осем души в няколко държави. В началото на ноември Карен бе пуснат под гаранция, а след това съдът постанови същото решение и за по-малкия му брат Юри. Двамата са бивши тенисисти, макар и без сериозни успехи на корта. Според прокуратурата братята са действали от територията на България с двама съучастници.

Неотдавна плеймейтката неотлъчно подкрепяше любимия си и присъстваше на мерките му за неотклонение в съдебната зала. Днес обаче двамата са разделени, като според техни близки причината се корени в нестабилното и агресивно поведение на арменеца след престоя му в ареста. Твърди се, че Карен е изгонил Златка и децата от дома им. По-голямото дете е плод на връзката й с Благой Георгиев – Джизъса, а по-малкото е от Хачатрян и носи неговото име, пише HotArena.

Пред приятелки Райкова споделила, че е напълно съсипана от промяната в поведението на мъжа си. Тя така и не случи на читав мъж. Всичките й връзки досега са се разпадали с гръм и трясък.


