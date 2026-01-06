ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:54Коментари (0)2435
©
Знаковият водещ на bTV Златимир Йочев снощи се завърна в ефир и пое новата си роля на водещ на "Интервото на деня".

"Вие сте с първото издание на "Интервото на деня“ с мен, Златимир Йочев. Емоционално е да ви виждам в този час, емоционално е, защото днес е тъжен ден за България. Разделихме се с един от най-великите треньори, треньор номер едно на XX век Димитър Пенев. Емоционално, защото не съм бил на телевизионен екран от няколко седмици", започна Йочев.

"Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат на Йордан Радичков: "Човекът е дълго изречение, написано с много любов, ала пълно с правописни грешки," продължи Злати.

"Грешка ще бъде да приемем много неща за даденост и не бива да го правим. Свободата да се изразяваме, свободата на словото не ни е даденост, и за нея ще трябва да се борим. Вярвал съм на всички битки, които съм водил до момента, и с моите колеги. Така ще бъде и занапред. Ще се боря с почтеност и с разум, за да си вярваме, защото вярата и доверието са едни от най-ценните капитали", каза още той.


Още по темата: общо новини по темата: 2883
06.01.2026 25 години щастлив семеен живот
06.01.2026 С гръм и трясък тя се завръща
06.01.2026 Нова звездна двойка на хоризонта
06.01.2026 Ограбиха известен водещ, той излезе с предупреждение
06.01.2026 Ванга говорила с мъртвите, след среща с нея до днес хора вървят като
ошашавени
06.01.2026 Д-р Емилова прибира 20 000 лева на месец
предишна страница [ 1/481 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
09:21 / 06.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:20 / 05.01.2026
Голям празник е днес. Ето кои са имениците
07:15 / 05.01.2026
Зимният Кръстовден пречиства някои зодии, други влизат в нов ритъ...
23:00 / 04.01.2026
Мари на Гала направи още една изненада
21:12 / 04.01.2026
Любими на хиляди хитови предавания се завръщат
19:34 / 04.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
11:39 / 04.01.2026
Смениха името на наше село
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Григор Димитров в турнири през 2026-а година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: