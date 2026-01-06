ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
"Вие сте с първото издание на "Интервото на деня“ с мен, Златимир Йочев. Емоционално е да ви виждам в този час, емоционално е, защото днес е тъжен ден за България. Разделихме се с един от най-великите треньори, треньор номер едно на XX век Димитър Пенев. Емоционално, защото не съм бил на телевизионен екран от няколко седмици", започна Йочев.
"Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат на Йордан Радичков: "Човекът е дълго изречение, написано с много любов, ала пълно с правописни грешки," продължи Злати.
"Грешка ще бъде да приемем много неща за даденост и не бива да го правим. Свободата да се изразяваме, свободата на словото не ни е даденост, и за нея ще трябва да се борим. Вярвал съм на всички битки, които съм водил до момента, и с моите колеги. Така ще бъде и занапред. Ще се боря с почтеност и с разум, за да си вярваме, защото вярата и доверието са едни от най-ценните капитали", каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2883
|
|предишна страница [ 1/481 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
09:21 / 06.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:20 / 05.01.2026
Голям празник е днес. Ето кои са имениците
07:15 / 05.01.2026
Зимният Кръстовден пречиства някои зодии, други влизат в нов ритъ...
23:00 / 04.01.2026
Мари на Гала направи още една изненада
21:12 / 04.01.2026
Любими на хиляди хитови предавания се завръщат
19:34 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS