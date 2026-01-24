ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Журналистът Марина Стоименова – горда майка на многоезично дете
Автор: Георги Кирилов 10:17Коментари (0)958
© Facebook
Журналистът Марина Стоименова е известна в медийните среди с работата си, но по-вълнуващата част от живота й е семейството. Синът й Антоан вече е на 1,8 години, но няма ден, в който да не изумява родителите си.

Не като журналист, а като горда майка Марина сподели:

Няма по-интересен процес за наблюдение от развитието на детския мозък. Абсолютно необятна вселена. Най-бързите ученици и най-добрите учители.

Двуезично дете в четириезична среда.

Антоан е на година и осем месеца. Бях подготвена психически, че ще проговори много по-късно от останалите деца, такова беше “правилото" за многоезичните деца. Не просто, че проговори по-рано, ами и онзи ден спорих с една майка, че не “било възможно дете на година и половина с думи да ми обяснява и разказва". “Hold my beer", казва Антоан на два езика (вероятно може и на три, не съм пробвала още).

Вярвайте в децата си. Те могат повече от нас.



Още по темата: общо новини по темата: 3111
24.01.2026 Родена е на днешната дата в Мездра, убиват приятеля й пред очите й и оцелява по чудо
23.01.2026 Сашо Кадиев се подигра с панталоните на Пъдев
23.01.2026 Нина Добрев и Ръсел Кроу - неочаквано добра комбинация
23.01.2026 Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
23.01.2026 Дъщерята на Ахмед Доган размаха част от ръка
23.01.2026 Двама любимци на зрителите се оказаха по-стари познати, отколкото
предполагахме
предишна страница [ 1/519 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Родена е на днешната дата в Мездра, убиват приятеля й пред очите ...
08:29 / 24.01.2026
България избира своя участник в "Евровизия 2026"
08:22 / 24.01.2026
Гергана Паси поиска от Соломон да се извини на Цветанка Ризова
19:52 / 23.01.2026
Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
19:32 / 23.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Слави Клашъра обмени 6 буркана със стотинки, ето колко евро му да...
11:25 / 23.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Президентска партия
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: