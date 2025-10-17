ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
Автор: Ася Александрова 11:48Коментари (1)143
© Фокус
Нормално е в средата на октомври да сложим зимните гуми. Грешно е да чакаме да дойде сняг и температурите да паднат под нулата, за да ги сменим. Зимните гуми започват да работят добре при температура около 7 градуса. Това каза журналистът Борислав Цаков от "Прес Авто Клуб България“ в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.

Всесезонните гуми стават все по-популярни напоследък, тъй като са по-изгодни, а зимите стават все по-меки и почти без сняг, отбеляза той.

Задвижването 4Х4 няма отношение към спирането в зимни условия, отношение имат отново гумите на автомобила, заяви журналистът.

Борислав Цаков коментира и все по-широкото навлизане на електрически автомобили в България. У нас липсват стимули за закупуване на електрически автомобили, но въпреки това българите купуват. Продължава да расте търсенето на електрически автомобили и в Европа, но вече със значително по-ниски темпове, допълни той. Причините за това са няколко.

"Цената на тока в зарядните станции е почти равностойна на тази на бензина, с който може да изминете същите километри с друг автомобил. Т.е. от тази гледна точка електрическият автомобил вече не е толкова изгоден. В много държави имаше субсидии за подпомагане при покупка или смяна на такъв автомобил. България е една от петте държави в Европейския съюз, в която няма никакво подпомагане“, обясни журналистът.

Статистиката сочи, че конвенционалните автомобили с двигатели с вътрешно горене се палят доста по-често, отколкото електрическите автомобили.

"Опасност от запалване има, но тя е по-малка, отколкото ако карате друг автомобил. Просто колата трябва да се поддържа и ползва по правилен начин. Запалването на електрически автомобил става по-бавно, отколкото при другите автомобили, но гори по-дълго. Горенето може да се подклажда от различни клетки в батерията и се гаси по-трудно, но вероятността това да се случи, ако ползвате правилно такъв автомобил, е минимална“, обясни Борислав Цаков.


Още по темата: общо новини по темата: 37
15.10.2025 »
12.10.2025 »
09.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Аз също съм с такива и е доста добре! Карам и хвърлям после! В Пловдив за градска кола е просто безсмислено да сменям гуми...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Проучване: Хибридните автомобили замърсяват почти като старите ко...
09:54 / 17.10.2025
Meteo Balkans: Много дъжд през следващите 6 часа
09:06 / 17.10.2025
Анджелина разкри още подробности от скандалите с Брад Пит
08:45 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар сл...
08:17 / 17.10.2025
Днес не трябва да взимате пари назаем - трудно ще ги върнете
07:56 / 17.10.2025
Шеф Петров за Стефан Ботев: Беше облечен като овчар и имаше 220 л...
21:08 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: