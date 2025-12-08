Журналист: Удари ме синдромът на празното гнездо

© Голяма депресия за малко да срине журналистът Драгомир Симеонов. За това сподели самият той:



"Синът ми завърши училище и се изнесе. Аз не знаех, че синдромът на празното гнездо удря така. До онзи ден си правил неща в рутината ти, за да служиш, да помагаш и да се грижиш. В един момент - ги няма. Забравил си малко за себе си. При мен всичко се натрупа и започна да има физически проявления - неврологични - влошен сън, високо кръвно налягане, тревожност. Трябваше да ударя дъното и да падна, за да започна да се интересувам от мен самия", призна Драго Симеонов.



"Физическото действие е доста важно. Сега вися по лостове като маймунче. Свалих 7 килограма, не че бях дебел преди. Лека-полека почва да става, като всяко оздравяване", разкри още радиоводещият.



За да преодолее трудоностите по-лесно до него е половинката му София Маринкова.