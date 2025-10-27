ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Жоро Игнатов стяга сватба
Първият му домашен любимец спеше в леглото на журналиста, точно под мишницата му и сега се очаква, че и вторият също ще дели леглото на топправиста.
Жоро се грижи за папагалите като за деца дори им говори и споделя всичко, свързано с деня му. Те са едни от най-интелигентните за вида си и могат да използват в контекст повече от 200 думи. Обожават музиката, да танцуват и водещият ги храни със спринцовка. "Много са лакоми, но най се забавлявам, когато си шепнем, че сме приятели и се обичаме", смее се Жоро.
Папагалите се чувстват като господари в дома на Игнатов, който живее в къща и има двор.
Лицето на "Съдебен спор" често пуска видеа как папагалите се разхождат в тревата, прелитат от място на място, а когато е време да си лягат, си имат специални легълца вътре в къщата.
"Толкова са умни, повече и от хората, привързани сме един към друг и се радвам, че са с мен“, казва още Жоро Игнатов.
Ексводещият ги храни основно със зеленчуци и се старае да не повишава тон, когато е в къщата си, дори когато говори по телефона. Това се отразява на папагалите и те веднага започват да го имитират и пада весел смях, споделят гостите на Игнатов. Някои от думите животинките опитват да кажат като него, със същата интонация и движение. Освен това, много крякат, когато Жоро гледа предаванията си в събота и чуват речта му.
Красивите папагали на Игнатов струват около 1800 лева, а цената на обучените да говорят е доста по-висока и от тази на по-млади птици.
През годините в съжителство с тях животните разширяват диапазона на речта си и могат да научат много фрази, особено такива, които са често употребявани от собственика им. На смях или въодушевление птиците реагират, като отново повтарят думата, предизвикала реакцията, и затова често ги показват в цирка за забавление на малки и големи, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1978
|
|предишна страница [ 1/330 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредит...
15:56 / 27.10.2025
Мисис Вселена 2025 избра "Фокус" за първото си интервю след успех...
12:48 / 27.10.2025
Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в ...
09:02 / 27.10.2025
Жените да не използват остри предмети днес
08:03 / 27.10.2025
Понеделникът е успешен за едни зодии и не съвсем за други, вижте ...
07:00 / 27.10.2025
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS