|Жени Калканджиева: Простих на Тачо!
Това откровено признание за отношенията с мъжа си направи "Мис България“ 1995 - Жени Калканджиева. Днес двамата нямат нищо общо с онзи шумен, буен и често скандален тандем, който години наред циркулираше в медийното пространство Изненадващо няма и следа от екшъна, в който Жени и Тачо прекараха в бурната си младост. Шумните купони, съседите на нокти и публичните семенни драми вече са в миналото. Днес Евгения и Стефан, както е истинското име на Тачо, са на съвсем друг етап, пише Хотарена. "С Тачо бяхме от двойките авантюристи - по-диви, по-буйни Заедно купонясвахме, заедно излизахме, това много ни държеше. Начинът ни на живот беше такъв, но вече определено се укротихме. Когато детето расте, си казваш, че е време да се успокоиш“, разказва Калканджиева.
Бракът им от 2007 г. бързо се превърна в любим сюжет на пресата, а кризите идваха една след друга.
Най шумният трус дойде през 2013 г., когато името на Зорница Линдарева гръмна от екрана на риалитито "ВИП брадър“ като любовницата на Тачо. Публичните признания, уличаващите детайли и медийният линч почти съсипаха брака на шестата в света Мис България.
Тогава Линдарева разказа, че е прелъстила съпруга на собственичката на модна агенция "Визаж’. Манов и Калканджиева, които също бяха в къщата, опитаха да запазят връзката си, но след редица уличаващи в изневяра разкрития на Зорница съпрузите се разделиха. Година по-късно Жени прости на мъжа си и двамата се събраха.
"На моя мъж съм му простила, първо защото много го обичам, и второ, защото той сам осъзна, че това е огромна грешка. Аз съм с много високо самочувствие и не съм от жените, които преследват. В тази ситуация се оттеглих мълчаливо. Тогава синът ни беше малък, ангажирах се с него“, връща спомените си Калканджиева и допълва:
"Никога не съм съдила хората, които изневеряват. За мен това е бреме - да се криеш, да лъжеш, да внимаваш. По-тежко ми беше, че всичко стана публично и хората започнаха да ме съжаляват, а аз не обичам да ме съжаляват. Ако сега мъжът ми има забежка, предпочитам да не знам! Не обичам да ровя, не обичам да гледам телефони Аз знам коя съм и се харесвам.“
Паралелно с любовните драми вървяха и скандали със съседи, полиция и съд. Шумни партита, обиди, разправии, арести. През 2020 г. и двамата се озоваха в полицейските хроники след грозни съседски конфликти. Днес и това е минало. Сега фокусът е друг - синът им Жорко.
"Понякога, макар че е по-малък от мен, Тачо го възпитава по-мъдро", признава Жени.
А Манов есе по-често гледа да избяга от столицата. Стефан предпочита да прекарва времето си около язовир "Искър“ и да развива бизнеса си далече от светлините на прожекторите.
