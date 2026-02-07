ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Жени Калканджиева: Простих на Тачо!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:00Коментари (0)346
©
"С Тачо определено се укротихме. На друг етап сме, пораснахме!“

Това откровено признание за отношенията с мъжа си направи "Мис България“ 1995 - Жени Калканджиева. Днес двамата нямат нищо общо с онзи шумен, буен и често скандален тандем, който години наред циркулираше в медийното пространство Изненадващо няма и следа от екшъна, в който Жени и Тачо прекараха в бурната си младост. Шумните купони, съседите на нокти и публичните семенни драми вече са в миналото. Днес Евгения и Стефан, както е истинското име на Тачо, са на съвсем друг етап, пише Хотарена. "С Тачо бяхме от двойките авантюристи - по-диви, по-буйни Заедно купонясвахме, заедно излизахме, това много ни държеше. Начинът ни на живот беше такъв, но вече определено се укротихме. Когато детето расте, си казваш, че е време да се успокоиш“, разказва  Калканджиева.

Бракът им от 2007 г. бързо се превърна в любим сюжет на пресата, а кризите идваха една след друга.

Най шумният трус дойде през 2013 г., когато името на Зорница Линдарева гръмна от екрана на риалитито "ВИП брадър“ като любовницата на Тачо. Публичните признания, уличаващите детайли и медийният линч почти съсипаха брака на шестата в света Мис България.

Тогава Линдарева разказа, че е прелъстила съпруга на собственичката на модна агенция "Визаж’. Манов и Калканджиева, които също бяха в къщата, опитаха да запазят връзката си, но след редица уличаващи в изневяра разкрития на Зорница съпрузите се разделиха. Година по-късно Жени прости на мъжа си и двамата се събраха.

"На моя мъж съм му простила, първо защото много го обичам, и второ, защото той сам осъзна, че това е огромна грешка. Аз съм с много високо самочувствие и не съм от жените, които преследват. В тази ситуация се оттеглих мълчаливо. Тогава синът ни беше малък, ангажирах се с него“, връща спомените си Калканджиева и допълва:

"Никога не съм съдила хората, които изневеряват. За мен това е бреме - да се криеш, да лъжеш, да внимаваш. По-тежко ми беше, че всичко стана публично и хората започнаха да ме съжаляват, а аз не обичам да ме съжаляват. Ако сега мъжът ми има забежка, предпочитам да не знам! Не обичам да ровя, не обичам да гледам телефони Аз знам коя съм и се харесвам.“

Паралелно с любовните драми вървяха и скандали със съседи, полиция и съд. Шумни партита, обиди, разправии, арести. През 2020 г. и двамата се озоваха в полицейските хроники след грозни съседски конфликти. Днес и това е минало. Сега фокусът е друг - синът им Жорко.

"Понякога, макар че е по-малък от мен, Тачо го възпитава по-мъдро", признава Жени.

А Манов есе по-често гледа да избяга от столицата. Стефан предпочита да прекарва времето си около язовир "Искър“ и да развива бизнеса си далече от светлините на прожекторите.


Още по темата: общо новини по темата: 3287
07.02.2026 Край на спекулациите: Цвети разкри истината за отношенията си с Патрицио
07.02.2026 Една снимка разпали страстите: Заедно ли са?
07.02.2026 Красива пловдивчанка с най-високото отличие на CODE Fashion Awards 2026
07.02.2026 Той е известен в музикалните среди и се реши да предложи брак, а пръстенът е избран в Пловдив
07.02.2026 Кулинарката Мариела Нордел: А, ако се окаже корумпиран сдуханяк?
06.02.2026 Скандалната Ариа показа тайнствен мъж, но много бързо го скри
предишна страница [ 1/548 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам ...
16:22 / 06.02.2026
Румънец откри най-дългата змия, регистрирана до момента
15:14 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството отваря теми, които са табу за общест...
12:46 / 06.02.2026
Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световн...
09:00 / 06.02.2026
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
07:10 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
17:25 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Няма връзка с алпиниста Боян Петров, започна издирване
Мачове на България за Купа "Дейвис"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: