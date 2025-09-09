ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Жената на Коцето Калки живее втори живот
Преди няколко месеца Мартина разкри, че по време на ваканция във Вечния град преди 4 години е направила спонтанен аборт с тежък кръвоизлив и животът й висял на косъм.
“Благодаря на Бог, че така реши - явно имам да върша още неща в този живот. На тази снимка изглеждам ужасно, но тя е там, за да ми напомни онзи ден", написа под фотоса от 2021 г. половинката на Коцето Калки, пише България Днес.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1196
|
|предишна страница [ 1/200 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
9 септември 1944 г.: Най-противоречивата дата в новата история на...
09:59 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъп...
09:57 / 09.09.2025
Гала с още един панелист
07:39 / 09.09.2025
Кармичен разкол за някои зодии
07:13 / 09.09.2025
Честит празник
07:10 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS