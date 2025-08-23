ИЗПРАТИ НОВИНА
Жената на Христо Калоферов: Lucky me!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:51
Известният новинар от Нова телевизия Христо Калоферов за първи път разкри публично коя е жената до него – популярната психоложка Мила, с която го свързва дългогодишна връзка и общо дете.

Двамата досега не се бяха появявали заедно на официални събития, което им спечели репутацията на едно от най-дискретните семейства в българския шоубизнес.

Снимката, публикувана във "Фейсбук“ профила на Калоферов, е придружена от закачлив надпис: "Популярна наша психоложка е забелязана в компанията на чаровен и млад мъж по родното Черно море!“ С добре познатата си самоирония журналистът изненада приятно своите последователи, които го поздравиха за откровения жест.

Мила също реагира на публикацията, като написа: "Пък и хубавец на всичко отгоре. Lucky me!“ По информация от техни близки, двамата са сключили брак на тайна церемония, далеч от медийното внимание.

Булката потвърди официално в социалните мрежи, че вече носи фамилията Калоферова, а признанието ѝ сложи край на всички спекулации за статута на връзката им.

До този момент Христо Калоферов ревностно пазеше личния си живот, като единствено бе показвал снимки на сина си. Това лято обаче, изглежда, той реши да сподели и още една от големите си гордости – своята съпруга, пише "Блиц"


