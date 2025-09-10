Жената на Фицата: Днес е единственият ден, който имаме

© Актьорът Филип Аврамов посрещна рождения си ден по специален начин – с трогателно признание от любимата си Христина Димитрова.



Двамата избраха да отбележат празника с романтичен момент на яхта, а певицата го поздрави с емоционални думи в социалните мрежи.



"Рожденият ден е напомняне, че животът не е репетиция. Радвайте се, обичайте, смейте се, танцувайте – днес е единственият ден, който имаме. Честит рожден ден, Филип!“, написа тя.



Снимката на влюбената двойка предизвика десетки усмивки и вълна от положителни коментари. Фенове и приятели ги поздравиха не само за празника, но и за силната връзка, която двамата не крият.



Филип Аврамов и Христина Димитрова често споделят общи моменти в социалните мрежи, а хармонията помежду им личи във всяка тяхна поява. Този рожден ден само потвърди, че любовта е най-големият подарък, пише "Блиц".



