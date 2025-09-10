ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Жената на Фицата: Днес е единственият ден, който имаме
Двамата избраха да отбележат празника с романтичен момент на яхта, а певицата го поздрави с емоционални думи в социалните мрежи.
"Рожденият ден е напомняне, че животът не е репетиция. Радвайте се, обичайте, смейте се, танцувайте – днес е единственият ден, който имаме. Честит рожден ден, Филип!“, написа тя.
Снимката на влюбената двойка предизвика десетки усмивки и вълна от положителни коментари. Фенове и приятели ги поздравиха не само за празника, но и за силната връзка, която двамата не крият.
Филип Аврамов и Христина Димитрова често споделят общи моменти в социалните мрежи, а хармонията помежду им личи във всяка тяхна поява. Този рожден ден само потвърди, че любовта е най-големият подарък, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1217
|предишна страница [ 1/203 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Преди точно 10 години Христо Калоферов скъсва завинаги с голям по...
17:24 / 10.09.2025
Един от най-провокативните турски сериали се завръща в българския...
16:20 / 10.09.2025
Куриер: Когато отивам да взема поръчки, не ни имат за хора
11:34 / 10.09.2025
Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години...
07:43 / 10.09.2025
Почитаме три светици, мъченици за християнската вяра
07:16 / 10.09.2025
Днес съдбата дава правилните решения на проблемите
07:12 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS