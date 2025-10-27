Жалко за Ина Славчева

© Ина Славчева от Перник се бори през днешния ден за 100 000 лв. в "Сделка или не“. Пред водещия Ненчо Балабанов тя описа, че като бебе е била приспивана с шоуто – като е брояла кутиите, а през днешния ден сбъдва и детската си фантазия, сядайки на стола на благосъстоянието.



Ина излезе с кутия №18. Обясни, че мечтае да отвори личен кабинет за психотерапия.



Банкерът я изкушаваше, като повишение офертите, само че тя бе твърда, че е пристигнала поради обичаното си шоу. Така отхвърли предложения от 2500 лева, 2800 лева, 3000 лева и 3900 лв..



При пет неотворени от всичките 24 кутии, банкерът ѝ предложи промяна на кутията. Тя отхвърли.



След това отвори огромни суми и по този начин при три неотворени суми, в които бяха останали дребни суми от 5 лева, 10 лева и 500 лв., банкерът предложи още веднъж промяна на кутията.



Има договорка, сподели Ина, и смени своята 18-ка за №13.



В края на играта си тя видя, че първичния ѝ шанс е бил с по-висока сума. В 18-ката имаше 500 лв., а в 13-ката – единствено 10 лева, с които си потегли от шоуто.