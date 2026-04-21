Първият победител в историята на българския "Биг Брадър“ – Здравко Василев, не остана безучастен към политическите събития и изказванията на лидера на ИТН Слави Трифонов след последните изборни резултати.

Коментарът му бързо се превърна в една от най-обсъжданите теми в социалните мрежи заради директния си и хаплив тон.

Математиката на "приятелите“

Повод за реакцията на Здравко стана изказване на Слави Трифонов, в което той обяви, че е "преброил приятелите си“ и те са точно 23 861 души (визирайки броя на гласувалите за неговата партия). Здравко Василев веднага използва момента за иронично сравнение:

"Баси съвпадението! Аз имам почти толкова последователи! Готов съм за партия“, написа той във Фейсбук.

Директна подигравка или реална равносметка?

Коментарът на Здравко бе разчетен от последователите му като ясна насмешка към ниския резултат на ИТН. Сравнявайки броя на избирателите на една политическа партия с броя на последователите на един риалити герой, той постави под въпрос тежестта на полученото доверие в политическия спектър.