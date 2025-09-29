ИЗПРАТИ НОВИНА
Заряза гаджето, заживя с приятелка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:38
Анна-Мария, позната от романтичното шоу "Ергенът", заживява под един покрив не с гаджето си, а с приятелката си Косара. Двете ергенки градят женско царство в столичен квартал и не искат мъже около тях.

Красавиците са решили да освежат апар
тамента под наем, който Ана-Мария е наела преди около година, според собствения си вкус и не крият ентусиазма си. Ергенките правят козметичен ремонт и вече се радват на чисто нов зелен диван - акцентът в хола. Една от спалните пък е преобразена в гардеробна, в която ще съхраняват колекциите си от дрехи и обувки - сбъдната мечта за всяка модна маниачка.

"Косара се нанася при мен. Ще живеем заедно. Не правя нещо много голямо, но има промени", споделя една от най-колоритните ергенки.

Въпреки че в предаването двете красавици бяха съпернички за сърцето на едно и също момче - Мартин Елвиса, след края на шоуто се оказа, че между тях се е зародила искрена дружба. Анна-Мария и Косара често могат да бъдат забелязани заедно - на събития, в заведения и пътувания. Според тях самите именно напрежението и емоциите на формата са ги сближили и са ги направили "сестри по съдба". Двете поддържат и много добри отношения с Марто и често купонясват заедно.

Любопитното е, че макар Анна-Мария да има връзка с автомобилния състезател Иван Влъчков, двамата засега не планират съвместно съжителство. Брюнетката и любимият й не са обсъждали идеята да заживеят заедно, а в момента приоритет за нея е уютното и стилно подреждане на споделеното жилище с Косара. И така, докато Иван върти гуми по пистите, Анна-Мария подрежда новия си "женски свят" заедно с Косара.

"Иван живее с родителите си в София. Апартаментът им е голям и когато ходя у тях, почти не се засичаме. Най-често виждам майка му. Баща му почти не. Бих казала, че отношенията ни са нормални. И на двама ни всекидневието е много забързано и ходим там само за да легнем, да поспим", разяснява брюнетката.

Красавицата официално обяви връзката си с автомобилния състезател Иван Влъчков преди месец. Според близки до двойката искрите между тях пламнали още в началото на лятото. Иван, известен с многобройните си успехи на пистата, изглежда, е намерил своята муза в лицето на Анна-Мария. 

Двамата изглеждат повече от щастливи заедно, а феновете им не спират да ги засипват с положителни коментари за щастие и разбирателство. Въпреки това Анна-Мария е категорична, че обича свободата си и иска да си има свое местенце, на което може да се усамотява по всяко време и да поклюкари по женски с един от най-близките си хора, а именно Косара, пише "България Днес".


