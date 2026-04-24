Теа Минкова и дъщеря ѝ Амая Шопова са преживели сериозен стрес на летището в Шри Ланка, след като служителите по сигурността са заподозрели наличието на бомба в техния багаж. Инцидентът се е случил по време на проверката преди полета им към България, докато водещият на риалити формата "Ергенът“ – Наум Шопов, е останал в страната за довършване на служебните си ангажименти по записите на предаването.

Проблемите започнали още по време на подготовката за пътуването. Поради голямото количество багаж, ципът на основния куфар започнал да се разкъсва, което наложило Наум Шопов да го укрепва допълнително с колани, за да издържи полета до София. Въпреки ранния час на тръгване – 3:00 сутринта, на летището се оказало, че се извършва щателна проверка на всички куфари, а не само на ръчния багаж.

Съмненията на граничните власти били провокирани именно от проблемния куфар. Семейството било отклонено от опашката с разпореждане багажът да бъде отворен незабавно. Ситуацията се изострила, тъй като куфарът бил трудно затворен и допълнително обезопасен.

При проверката станало ясно, че подозрителните предмети, които служителите не успели да разпознаят на скенера и сметнали за опасни, всъщност са тежести за пилатес. След изясняване на недоразумението, Теа Минкова и малката Амая са продължили прибирането си към родината.