|Започва обичано предаване, Николаос Цитиридис се завръща
В първия епизод довечера един срещу друг, но и срещу непознатите пред тях, ще се изправят два звездни отбора. "Търсачи на таланти“ включва Николаос Цитиридис – жури в предстоящия сезон на "България търси талант“, и басиста Светлин Стайков. Двамата ще срещнат изключително силна конкуренция в сметките и разпознаването на възрастта в лицето на "актьорския“ отбор с актрисата и модел Кристина Верославова, която ще бъде подкрепена от колегата си Иван Панайотов.
"Влизам в играта с много хубави емоции, но не мога да скрия, че имам и леко притеснение, защото отговорността е много голяма! Знам със сигурност, че ще е забавно, готино и динамично, така че не пропускайте епизода още тази вечер!“, са думите на слънчевата Боряна Братоева часове преди старта.
Ударното начало на "Колко ми даваш?“ е тази вечер в 20:00 ч. по bTV, а всичко за предаването може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.
