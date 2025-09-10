ИЗПРАТИ НОВИНА
Започва обичано предаване, Николаос Цитиридис се завръща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:33Коментари (0)365
©
виж галерията
Обичано и забавно, куиз-шоуто "Колко ми даваш?“ стартира тази вечер точно в 20:00 ч. по bTV с новата си водеща – чаровната и усмихната актриса Боряна Братоева. В новия сезон на играта всичко ще бъде двойно – двойно повече непознати, двойно по-голяма печалба и не един, а два отбора, които ще вложат двойно повече усилия, за да познаят точната възраст на непознатия пред тях. Още повече смях, неочаквани обрати и истории ще превърнат всеки епизод в малко телевизионно приключение, а зрителите ще се убедят в това още тази вечер със супер веселия старт на предаването.

В първия епизод довечера един срещу друг, но и срещу непознатите пред тях, ще се изправят два звездни отбора. "Търсачи на таланти“ включва Николаос Цитиридис – жури в предстоящия сезон на "България търси талант“, и басиста Светлин Стайков. Двамата ще срещнат изключително силна конкуренция в сметките и разпознаването на възрастта в лицето на "актьорския“ отбор с актрисата и модел Кристина Верославова, която ще бъде подкрепена от колегата си Иван Панайотов.

"Влизам в играта с много хубави емоции, но не мога да скрия, че имам и леко притеснение, защото отговорността е много голяма! Знам със сигурност, че ще е забавно, готино и динамично, така че не пропускайте епизода още тази вечер!“, са думите на слънчевата Боряна Братоева часове преди старта.

Ударното начало на "Колко ми даваш?“ е тази вечер в 20:00 ч. по bTV, а всичко за предаването може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.


