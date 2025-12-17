ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва "Вече играеш… Стоичков"
Интересът към кастинга беше огромен и над 250 човека се записаха за участие, а селектираните кандидати продължиха в следващия етап. "Стоичков-Филмът“ е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната филмова сцена. Това означава, че отговорността пред претендентите за главната роля е голяма. Те ще преминат не просто през кастинг, а през истинска школа, която ще им помогне да надградят своите качества.
Специалното жури, което ще има отговорната задача да излъчи победител, е в състав – известната актриса Аня Пенчева, успешният режисьор Мартин Макариев и журналистът и биограф на легендарния футболист Владимир Памуков. Във всеки епизод към тях ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до личността на Стоичков. Те ще проследят развитието на всички участници, ще оценят актьорския им потенциал и ще потърсят още у тях хъса и желанието за победа, присъщи за Христо Стоичков.
Документалното риалити е само първата сериозна стъпка в дългия творчески процес за биографичната лента "Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Вярна на своя ангажимент към филмопроизводството в България, NOVA застава като медиен партньор зад проекта. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативния екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов.
Очаквайте "Вече играеш… Стоичков“ от 11 януари в 20:00 ч. по NOVA.
