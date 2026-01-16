ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започнаха снимките на "Ергенът"
Този път ще видим не е един, не двама, а отново трима мъже! Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов се впускат в търсенето на своята перфектна половинка. Те са различни, те имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, която да обичат безусловно.
Първи поглед от Шри Ланка ни достави актьорът Наум Шопов. Той сподели снимка от "зад кулисите“, заедно с тримата ергени, под която написа:
"Съвсем случайно се запознах с едни момчета в Шри Ланка. Познати са ми отнякъде“
"Министърът на розите“, както половинката му Теа Минкова го нарича, отпътува заедно за новото приключение заедно с нея и дъщеричката им Амая още в първите дни на Новата година. Теа и Наум често споделят за своите екзотични преживявания на последователите си, а ако съдим по предходните години, то и за предстоящия сезон очакваме любопитни подробности от снимачната площадка.
Петият сезон на "Ергенът“ обещава нови романтични преживявания, които не сме виждали до момента. Тази пролет любовта отново ще е във въздуха, а романтиката - в Шри Ланка. Пред какви предизвикателства ще бъдат изправени участниците в името на любовта - предстои да разберем.
Кастингът за момичетата, които искат да се борят за сърцата на Марин, Кристиян и Стоян, приключи на 19 октомври 2025 г.
Запознайте се с ергените:
Кристиян Генчев
Той е на 36 години. През 2014 г. заминава за САЩ, където сбъдва своята американска мечта. Днес Крис живее в Лос Анжелис, а бизнеса си развива в Оклахома. Това, което липсва в живота му е истинската любов. Жена, с която да сподели живота си, да растат заедно и да изградят стабилно семейство.
Стоян Димов
Той е на 30 години, роден и живее в Пловдив. Макар да е завършил право, още след дипломирането си осъзнава, че юридическата професия не отговаря на неговата същност. Артистичната му душа копнее за сцена, творчество и вълнуващ живот, изпълнен с емоции. Днес Стоян работи като брокер на недвижими имоти – професия, която му се удава и му носи удовлетворение.
Марин Станев е на 27 години. Роден е във Варна, но от няколко години живее и работи в София. Израства в докторско семейство и самият той е лекар по образование, но не практикува в сферата на традиционната медицина. В момента работи като специалист по клинични проучвания в голяма компания, пише Ladyzone.
