Започна войната на предаванията

© Предаванията "България търси талант“ и "Пееш или лъжеш“, излъчвани по двете конкурентни телевизии Би Ти Ви и "Нова“, влязоха в пряк сблъсък миналата неделя и според пийпълметрията в зрителската категория от 18 до 59 години победител е шоуто, водено от Димитър Рачков. И то с убедителна преднина в рейтинга.



Само ден след съобщаването на резултатите в полза на "Пееш или лъжеш“ в личния си профил главният редактор на "България търси талант“ Николай Йорданов написа: "Както би казал сценаристът Иван Ангелов: "Е*бал съм ви семейното предаване!“. И всичко това в присъствието на участник на 10-годишна възраст…“.



Отговорът на сценариста на "Пееш или лъжеш“ Иван Ангелов не закъсня: "Това ли бих казал? Благодаря ти, Ники! Много мило“.



Повод за поста в социалните мрежи на Николай Йорданов срещу "Пееш или лъжеш“ са изказвания с пиперливо съдържание на госта Азис, панелистите, както и на водещия Рачков. Главният редактор даже цитира някои от тях: "Първото ми напиване беше грозна гледка. И все пак по-красива от първия ми секс“, "Щото е много голям пиленце и не мое да го хванеш навсякъде, когато е голям“, "Ако е малък, нямаш избор – държиш го в основата“, "На Мария са й вдлъбнати срамните кости… Моята срамна кост излезе отзад…“.



Николай Йорданов отбелязва и факта, че тези думи са казани в присъствието на участничка, която е на 10 години.



Постът разгневи продуцента на "Пееш или лъжеш“ Кирил Киров-Кико, който избухна: "Сега разбрах защо ви размазваме за пореден път. Дори и вие гледате нашето шоу, че го и цитирате. Благодаря за това. Иначе си жесток лицемер с това изказване. Бъди здрав“.



Веднага последва отговор от Николай Йорданов: "Смятам, че не можем да говорим за "размазване“, ти си интелигентен човек и добре знаеш как е структуриран пазарът в момента. Не знам за какъв "пореден път“ говорим – последните години работя основно с NOVA, не сме били в конкуриращи се позиции.



Иначе "лицемерен“ е човек, който би ти казал – "страхотно предаване“, а после би го плюл зад гърба ти. Ще се учудиш колко хора го правят. Аз изразявам мнение, на което имам право. Наистина не очаквах да видя нещо подобно от екип, който така гръмогласно се обявява срещу простотията в ефира. Но явно само в съседния ефир.



Истината е, че пазарният дял и броят зрители са важни, но аз съм си извоювал привилегията да не се тревожа за тях. И знаеш ли, Кико, ако нещо ми гарантира 50 дял, а не като вашия – 34 (което не бих определил като зашеметяващ успех), и цената би била да напиша и заснема гореизложените цитати, а после да твърдя, че това е семейно шоу… Ами не, не бих. Защото за мен в нашата работа е добре да има състезателност, но е още по-добре да осъзнаваш своята отговорност към хората, които те гледат. Ако мога да перифразирам – не всичко е сеир, приятелю“.



Самият Николай Йорданов преди години е работил за някои от предаванията на Маги Халваджиян, но сега е част от екипа на Би Ти Ви. По всичко личи, че войната между "Пееш или лъжеш“ и "България търси талант“ тепърва започва. А битката за зрителския рейтинг всяка неделя ще е безмилостна, пише "Филтър“.