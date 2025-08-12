ИЗПРАТИ НОВИНА
Започна новото безсмислено риалити
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:18
© Нова тв
Започна новото любовно реалити по NOVA. "Седем мъже и седем жени влизат в уникален социален експеримент с една-единствена цел - да открият своя истински и неподправен партньор“, се казва в анонса на предаването "Диви и красиви", което стартира снощи.

Ергенката Маги Томова посрещна участниците. Действието ще се развива във вила до брега на нос Калиакра, където бяха настанени 6 дами и един мъж - Николай. Останалите 6 кавалери и бизнес дамата Ванеса влязоха в бунгало, което кръстиха конюшнята. Един от мъжете - Радо дори обяви, че е 50 на 50 да си тръгне веднага. Актьорът Марио, който преди това обяви, че имало видео в интернет, в което е гол, каза, че не му пука, че ще са заедно в бунгалото, защото е свикнал да бъде гол.

Първата дама, която влезе, е 28-годишната лекарка Ренета. Морско момиче с усмивка, която стопля. Животът я е научил да бъде силна, но мечтите ѝ остават крехки. Ренета вярва, че понякога трябва да се предадеш на чувствата, за да победиш в любовта.

Сузана беше представена, като жена, майка, вдъхновение. Тя е в шоуто, за да даде шанс за ново начало в любовта.

Ивелина е успешна маркетинг специалистка, която не е загубила вярата си в любовта. В живота си е независима и самостоятелна жена, но има нужда от човек, с който заедно да вървят ръка за ръка по пътя към успеха и създаването на здраво семейство.

Евгения е една щура и непредвидима врачанка, която знае какво иска от живота. Нейната мисия е да открие онзи, който ѝ покаже, че приказките са реалност.

25-годишната Елена е нежна, бляскава и уверена. Тя е класическа красавица със съвременно мислене. Елена не търси перфектният мъж до себе си, а истинският.

Джулия, която е 22-годишна студентка е амбициозна, борбена и пълна с живот. Обича силните емоции и мечтае за мъж, който ще поеме високото и темпо.

Ванеса е успешна бизнес дама, която сама изгражда кариерата си в Швейцария. Тя знае какво означава да поемаш рискове, а сега е готова да заложи сърцето си в играта на любовта.

Тенис треньорът Николай е артист, който живее в ритъма на емоциите си. Не претегля всяка стъпка, а се оставя на чувствата да го водят – защото най-красивите истории се раждат, когато не мислиш твърде много.

Радо е 26-годишен предприемач. В бизнеса е амбициозен, в любовта – безмилостен чаровник. Знае, че и двете искат увереност и малко риск.

Марио, който е на 30 е актьор, който вижда света като сцена, но играе по свои правила. Обича да мисли различно, да търси нови гледни точки и да изненадва – и себе си, и хората около него.

Марсел е твърд като скала отвън, но с меко сърце отвътре. 32-годишният мъж казва, че е постигнал всичко в живота, единственото, което му липсва, е жена, която да отключи истинските му чувства.

Божин е на 33 и е мъж, който усеща света по-силно от останалите. Понякога мислите му летят толкова далеч, че се губи в тях, но в сърцето си винаги има място за онази, която ще го върне в настоящето с една усмивка.

Стоян, който е на 35 е самотен баща, който винаги иска да дава добър пример за сина си. За него никога не е късно да срещнеш любовта. Играе честно, но винаги за победа.

Николай е модел, който оставя Барселона, за да се върне в Перник в името на любовта. Не успя да я задържи, но все още вярва в онези сакрални връзки и чисти емоции, каквито хората са преживявали преди 50 години.








