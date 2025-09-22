ЗАРЕЖДАНЕ...
Започна най-пошлият Big Brother
Още с влизането си привлекателната Мина Стоянова, която учи фармация, и ексцентричният Цветан Георгиев, който провокира с визията си, трябваше да станат лидери на два екипа, а щом отвориха вратата на най-обсъжданата къща у нас, съквартирантите трябваше да изберат към кой от тях ще се присъединят. Само четирима души се включиха в отбора на Цветан. Обратът обаче шокира всички, след като екипът на Мина ще трябва да прекара цяла седмица на двора без багажа си, разчитайки на милостта на пълноправните съквартиранти.
По време на епизода зрителите гласуваха за своя любим участник. Вотът спечели тиранджията от Видин Калин Борисов. Big Brother обаче поднесе поредния обрат за новите обитатели на Къщата - Калин се превърна в първия номиниран и ще се бори за мястото си в Къщата.
