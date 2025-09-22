Започна най-пошлият Big Brother

© Петнадесет нови съквартиранти прекрачиха прага на Къщата на Big Brother в премиерния епизод на социалния експеримент по Нова. Сред тях има тираджия популярен в TikTok, химичка с множество пластични корекции, ловец на духове, бивш войник, млад хлебар и домакин в затвор. Ярките образи веднага бяха подложени на тест от Big Brother - специална мисия, в която те трябваше да се разделят на два отбора.



Още с влизането си привлекателната Мина Стоянова, която учи фармация, и ексцентричният Цветан Георгиев, който провокира с визията си, трябваше да станат лидери на два екипа, а щом отвориха вратата на най-обсъжданата къща у нас, съквартирантите трябваше да изберат към кой от тях ще се присъединят. Само четирима души се включиха в отбора на Цветан. Обратът обаче шокира всички, след като екипът на Мина ще трябва да прекара цяла седмица на двора без багажа си, разчитайки на милостта на пълноправните съквартиранти.



По време на епизода зрителите гласуваха за своя любим участник. Вотът спечели тиранджията от Видин Калин Борисов. Big Brother обаче поднесе поредния обрат за новите обитатели на Къщата - Калин се превърна в първия номиниран и ще се бори за мястото си в Къщата.