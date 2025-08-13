ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заковаха Софи Маринова: Държи се неуважително и надменно
"В последно време при Софи Маринова нещата нещо не вървят добре. Не знам дали само аз забелязвам, но много често от клипове, които се снимат от заведения, тя видимо звучи на плейбек.
Не знам как да си обяснявам това, имайки предвид какъв талант е. Не може да се приеме за нормално в едни и същи заведения Еми Стамболова, Ивана, ДесиСлава и други да пеят на живо, а Софка да си върви на плейбек.
Не мога да приема за нормално и по време на тези участия да отказваш снимки с клиентите на заведението. Това не е просто неуважение спрямо хората, които са те уважили. Това си е жива гавра с въпросите хора. Правиш сметка 500 лева, а накрая дори не можеш да си направиш и една снимка за спомен от въпросната вечер. Защо? Какъв е проблемът? Нали точно това са местата, където някой да ти поиска снимка или автограф?
Разбирам напълно, че не е приятно за всеки да бъде спиран навсякъде в ежедневието си за нещо подобно. И точно за това смятам, че това е мястото за тези неща", написа разочарована почитателка на Маринова.
