Заковаха Софи Маринова: Държи се неуважително и надменно
09:04
©
Фенове започнаха да недоволстват от поведението на Софи Маринова. Това става ясно от публикации в социалната мрежа Фейсбук напоследък. Поводът - участия на певицата в заведения по морето. И не само.

"В последно време при Софи Маринова нещата нещо не вървят добре. Не знам дали само аз забелязвам, но много често от клипове, които се снимат от заведения, тя видимо звучи на плейбек.

Не знам как да си обяснявам това, имайки предвид какъв талант е. Не може да се приеме за нормално в едни и същи заведения Еми Стамболова, Ивана, ДесиСлава и други да пеят на живо, а Софка да си върви на плейбек.

Не мога да приема за нормално и по време на тези участия да отказваш снимки с клиентите на заведението. Това не е просто неуважение спрямо хората, които са те уважили. Това си е жива гавра с въпросите хора. Правиш сметка 500 лева, а накрая дори не можеш да си направиш и една снимка за спомен от въпросната вечер. Защо? Какъв е проблемът? Нали точно това са местата, където някой да ти поиска снимка или автограф?

Разбирам напълно, че не е приятно за всеки да бъде спиран навсякъде в ежедневието си за нещо подобно. И точно за това смятам, че това е мястото за тези неща", написа разочарована почитателка на Маринова.


Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
