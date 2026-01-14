ИЗПРАТИ НОВИНА
За първи път кралски близнаци празнуват рожден ден разделени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42
В сърцето на Копенхаген прозвучаха празнични фанфари в чест на най-малките деца на крал Фредерик Андре Хенрик Кристиан и кралица Мери Елизабет Доналдсън. Принцеса Жозефин и принц Винсент отпразнуваха своя 15-ти рожден ден – възраст, която за датската монархия бележи вълнуващ преход от детството към юношеството и нови отговорности пред обществото.

По традиция кралският двор отбеляза повода с публикуването на нови официални портрети, заснети в изящната обстановка на двореца "Амалиенборг“. Снимките разкриват двама уверени млади хора, които, макар и близнаци, започват все по-ясно да очертават своите индивидуални характери и житейски пътища. Тази година обаче празникът беше по-различен от всеки друг досега, тъй като за първи път Жозефин и Винсент посрещнаха деня си на различни места, съобщава Hello.

Родени през 2011 г. в Копенхаген, те са най-малките в голямото семейство на крал Фредерик и кралица Мери. Принц Винсент се появява пръв, а неговата сестра Жозефин го последва точно 26 минути по-късно. В момента те заемат съответно трето и четвърто място в линията за наследяване на датския трон, веднага след по-големия си брат – престолонаследникът принц Кристиан, и сестра си принцеса Изабела.

Защо празнуват разделени?

За първи път в живота си близнаците не духат свещичките заедно. Причината е смелото решение на принцеса Жозефин да потърси самостоятелност – тя учи в пансионното училище Spir Efterskole, което се намира далеч от семейния дом. Жозефин винаги е проявявала интерес към изкуствата и дори вече има малък опит пред камера в датски телевизионен сериал. 

Принц Винсент продължава образованието си в частното училище Kildegård Privatskole. Феновете на кралското семейство не пропуснаха да отбележат на новите снимки колко много е пораснал той – младият принц вече е почти по-висок от своя баща, крал Фредерик X.

Една година на важни церемонии

15-та годишнина не е просто рожден ден, а началото на ключов етап в живота им. Очаква се по-късно през 2026 г. двамата да преминат през своята конфирмация – важен лютерански обичай, при който младежите официално потвърждават своите религиозни обещания. Това събитие винаги е съпроводено с голям обществен интерес и бляскаво семейно тържество, пише Ladyzone. 

Въпреки че вече поемат по своите отделни пътища, близнаците остават неразделни по време на официални ангажименти. Помним ги от традиционното състезание Royal Run, където Жозефин демонстрира спортен дух, а Винсент не скри гордостта си от нейните постижения.


