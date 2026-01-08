За едната бройка Наум Шопов да пропусне "Ергенът"

© Успяхме, буквално.



Както забелязахте, не сме се включвали от Нова година, защото при нас нещата бяха… ситуация. Така започна поста си в Instagram Теа Минкова, жената на Наум Шопов.



Припомняме, че от сезон 1 актьорът е водещ на риалитито, а на старта са и новите снимки с участниците в Шри Ланка.



Ето какви премеждия сподели още Теа:



Наум кашляше още от средата на декември, както и Амая, но неговата кашлица се влоши дотолкова, че на 31-ви се наложи спешно да търсим лекарска помощ.



Посрещнахме Нова година буквално в криза-с кашлица, давене и много притеснение. До последно не знаехме дали изобщо ще успеем да тръгнем.



За щастие, справихме се. Сега е много по-добре и успяхме да се отправим към мястото, на което оставихме част от сърцето си миналата година. И както често казваме-Амая си го повика отново. Толкова много искаше да се върнем и толк © ова много ѝ хареса Шри Ланка, че вярваме, че това е изцяло нейно дело - картите просто се наредиха.



И да, министърът на розите се завърна в Шри Ланка.



Ако тези видеа са ви интересни и ги помните от миналата година, сме готови да стартираме тази поредица отново



PS: Eдин от тези куфари е пълен с тетрадки и учебни помагала за щерката, въпреки че престоят ѝ няма да е като миналогодишния. Даскал Теа ще е в действие.