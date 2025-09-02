ЗАРЕЖДАНЕ...
|За Антоанет Пепе играта свърши
Няколко дни на морето – далеч от всякакви майчински задължения, работни ангажименти и в компанията на най-близките си приятелки, сред които инфлуенсърката Галя Симеонова. Така Пепе отбеляза с двудневно парти последните дни преди сватбата с Иво Карамански.
"Играта свърши“, пише Антоанет в своя Instagram профил.
Моминското парти на Антоанет Пепе
Парти на лодка
Купон на плажа
Разговори по женски
Пепе отново успя да впечатли всички свои последователи в Instagram, като сподели кадри от моминското парти. На много от снимките тя беше облечена в красива бяла рокля по тялото. А под нея се задава нежно бял бански. Антоанет и приятелките й прекарват цял уикенд в забавни моменти. Те плажуват на лодка, забавляват се на плажно парти и се наслаждават на слънцето.
Припомняме, че Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши сключиха тайна гражданска сватба на 6 октомври 2024 г. на нея присъстваха само от най-близки хора — родителите и четирите й деца, това споделиха двамата младоженци в интервю за bTV.
Церемонията бе семпла, но доста различна от много други сватби. На снимки в социалните мрежи се вижда, че Пепе е облечена в бяла къса рокля и кожено яке в рок стил. Празненство в по-голям кръг от познати и роднини двамата тепърва подготвят.
Както много хора знаят, Антоанет е майка на четири деца. Тя има две дъщери, Сиена и София, от първия Й съпруг, датчанина Филип. Синът й Матиас е от връзката й с Филип Стоянов, популярен като Филяка. Четвъртото й дете, Беатрис, е от Иво Карамански-младши, припомня Ladyzone.
