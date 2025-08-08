ЗАРЕЖДАНЕ...
|Юлиан Вергов: Търся атлетични мъже, 25-35 годишни
В морските групи във Фейсбук се появи обява: "Търся атлетични мъже 25-35 годишни, за роли на охрана в сериала "Под прикритие". Тя събра хиляди харесвания, коментари и споделяния, тъй като шестият сезон на кримипоредицата се очаква с голям интерес, а както вече официално е обявено, към героите на Джаро и Куката ще се присъедини и любимецът от "Откраднат живот", "Отдел издирване", "Майките" и други хитови поредици на NOVA.
Една от темите, които най-много вълнуваха кандидатите, е хонорарът. "Колко 40 лева ще платите“, "Мисли позитивно. Идеята е да се забавляваме. С 80 лв. няма да забогатеем", "Както винаги схеми и отново без пара“, "Нафтата и разноските от вас ли е? Или както предния път преди 14 г. само за слава?", "Аз мога да дойда да правя кафе на целия екип, имам техника, взимам народни цени“, коментират те. Други пък излязоха с конкретни предложения: "Чък Норис е твоя човек“, "Взимайте Чеченеца, Куката, Суджука и Емили-тротинетката, ще се впишат точно в този сериал. Все мафиоти“, "Ако ви трябва жена да изтрепе всичко, наред на среща съм“.
Голяма част от виделите публикацията признаха, че не отговарят на критериите, но пък смятат, че биха могли да се видят на екрана: "Ако търсите статисти за хора в кръчмата, да пият бира, докато мафиотите се бият, аз съм човека“, "Много добре поръчвам картофи“, "Викат ми гардероба... по време на бой държа якетата“, "Чак атлетичен не съм, но мога да падам театрално“, "Шкембелии 40+ не дириш ли за нещо, и ние сме ора, някоя сцена с камион мога да ти докарам да минем през някой депутат за назидание“, "Аааа, моля моля. Аз бях пръв. Плюс това шкембето ми е по-голямо и съм плешив“, "Пухкав съм, но мога да гледам лошо“, "Ако вземете да търсите 40-45 пухкави и мързеливи, да си слагат чашката с бира на корема, мисля да се класирам", пише "Телеграф“.
