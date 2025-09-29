ИЗПРАТИ НОВИНА
Юлиан Константинов с дълбоко пазена тайна, свързана с жена му
11:39
Панелистът на Гала Юлиян Константинов отново не вдигна завесата около личния си живот. Слуховете твърдят, че от лятото насам той вече е сгоден за младата си любов Силвия.

"Така е, признавам, щастлив съм, но няма да кажа дали съм сгоден, или не. Това са лични неща", сподели талантливият оперен певец.

Красавицата се казва Силвия и двамата са заедно от миналата година, дори са били на море във Варна.

Тези дни те бяха на представление, в което участват Александър Сано и Петър Антонов, и на ръката на Силвето е забелязан огромен пръстен с камъни. Варненката, която има дете от минала връзка, вече живее с Юлиян и двамата много си допадат. Той е на 59 години, а тя е почти 15 години по-млада от него, но възрастта не му личи, тъй като е в топформа. Мълвата твърди, че красавицата работи в чуждестранна фирма и е мениджър.

Преди пет години дори близките на Константинов бяха изненадани, че той се е разделил със съпругата си Юлия, с която имат две пораснали момчета. Двамата бяха заедно 20 години, през половината от които били само гаджета. Юлиян и Юлия смятали, че имат кармична връзка и ще остареят заедно за цял живот, но явно отношенията им са се разпаднали. Иначе любовта им започнала безоблачно с куп съвпадения. Освен че са адаши, братята им са учили в едно училище.

Веднъж се срещнали случайно в столичен трамвай и се влюбили от пръв поглед. "Познах го, без да го бях виждала преди", споделяла е русокосата красавица за първата среща с бившия си мъж. Тогава тя била на 17 години. По-късно започнали да живеят заедно, но се случила тежката финансова криза в страната. Юлиян направил дебют на софийска сцена и след това заваляли участията му по цял свят. С днешна дата и двамата са щастливи в личния си живот, а децата вече са отраснали, пише "България Днес".


