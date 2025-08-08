ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:42Коментари (0)2493
©
Ясни са първите участници в риалитито "Traitors: Игра на предатели", което ще тръгне тази есен по bTV. Сред тях са волейболистът Владо Николов и моделът и актриса Диляна Попова. Към тях ще се присъединят и рапърът Венци Венц и социоложката Мира Радева.

Както беше обявено по-рано, водещ на "Traitors: Игра на предатели" ще бъде Владо Карамазов.

 

В имението на шоуто ще влязат общо 25 популярни личности, като за целта е използвана "Бонония естейт" край Видин. 

Правилата на играта пък варират според държавата, в която риалитито се излъчва, но едно е сигурно - участниците винаги трябва да са нащрек и никой от тях няма да е сигурен в съперниците си.

"В "Traitors: Игра на предатели" доверието може да бъде най-опасното оръжие", подчертават още от bTV. По телевизията вече се върти и първият тийзър на шоуто, който ни дава поглед към имението и напрегнатата му обстановка.

"Traitors" е хит във Великобритания и САЩ, излъчва се и в още над 20 държави.

Предаването е създадено в Нидерландия от Марк Пос, който през 2024 г. получава награда "Еми" за формата.

Washington Post заявява, че третият сезон на американския вариант е един от най-атрактивните телевизионни формати, случвали се на малкия екран - с много драматизъм, стратегически обрати и динамични персонажи.

Сред победителите са популярният американски инфлуенсър Дилън Ефрон, канадският гмуркач Седрик Фофана и финландският сноубордист Хеки Сорса.

 

Предстои да разберем кой още ще влезе и в българския формат на шоуто.


Още по темата: общо новини по темата: 769
08.08.2025 Герман се завърна във футбола
08.08.2025 Николета Лозанова с прекрасна снимка на малката си дъщеря
08.08.2025 Ванга: Тодоре, Тодоре, как си останал жив?!
08.08.2025 Нов новинар в bTV
08.08.2025 Гаджето на Юксел Кадриев с нов бизнес
08.08.2025 Честито на Никол Станкулова
предишна страница [ 1/129 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нов новинар в bTV
12:26 / 08.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Днес батко ви Орлин има рожден ден
09:52 / 08.08.2025
Ярка смесица от подаръци и предизвикателства за зодиите днес
07:27 / 08.08.2025
"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са ...
22:23 / 07.08.2025
Супермоделът Хайди Клум: Изхвърлям червеите от организма си
15:00 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Енергийна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: