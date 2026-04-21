Актрисата Яна Маринова коментира резултатите от предсрочните парламентарни избори с емоционална публикация в социалните мрежи, в която ги определи като "революция“ и изрази надежда за бъдещето на страната.

"Честита ни революция! И в двата смисъла“, написа Маринова, като подчерта, че лично застава зад идеята за "Европейска България“. По думите ѝ това е посоката, която са отстоявали личности като Васил Левски, Христо Ботев, Алеко Константинов и Любен Каравелов.

Тя уточни, че не се смята за експерт по политика, но за нея най-важни остават теми като борбата с корупцията, противопоставянето на страха и опитите за налагане на необразованост.

В публикацията си актрисата споделя още, че приема деня като повод отново да обикне професията си. Според нея възможността свободно да изразява мнение чрез театър и кино е ценност, която не бива да се приема за даденост.

"Празнувам днес, че мога да казвам чрез филми и театър мнението си, без да ме заплашват“, заяви тя.

Маринова признава, че напоследък се е чувствала обезкуражена да говори за култура и изкуство на фона на обществената обстановка, но резултатът от изборите ѝ е върнал надеждата.

В последващо уточнение тя посочи, че се радва, че "за първи път не избраха досегашните простаци“, но подчерта, че предстои да се види какво ще се случи оттук нататък.

Актрисата отправи и призив за по-активно участие в изборния процес, като заяви, че бъдещето зависи от това гражданите да гласуват редовно.

В края на позицията си Маринова изрази притеснение от евентуално външно влияние върху страната и заяви, че за нея са важни фигури като Урсула фон дер Лайен, Марк Карни и Лаура Кьовеши.