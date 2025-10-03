© Александър Сано не пропусна и тази година да поздрави своята половинка - красивата Нели. Звездата от "Под прикритие" отбеляза едно от най-важните събития в тяхното семейство рождения ден на любимата му.



,Ч.Р.Д, мило мое!', написа на своето момиче артистът. Вярвате или не, г-жа Сано чуква цели 51 години", написа той в социалките.



Въпреки че стана и баба. след като синът ѝ Александър Сано я дари с внучка, определено много жени могат да завидят на Нели и на начина, по който тя изглежда, тъй като тя сякаш е спряла времето.