© Когато през 2006 година тризначките Вяра, Надежда и Любов влязоха в къщата на "Биг Брадър", бързо се превърнаха в най-обсъжданите лица на българския риалити ефир.



Скандали, интриги и щипка селска простащина – всичко това им осигури слава, но днес обаче реалността е различна. В социалните мрежи се появи поредното видео, заснето във Великобритания, на което се виждат Вяра и Надежда да просят по улиците.



Кадрите предизвикаха бурна реакция – едни ги съжалиха, други ги упрекнаха, а трети ги видяха като пример за това колко краткотрайна може да бъде славата.



Обаче положението хич не е смешно - двете момичета изглеждат доста зле. Те говорят несвързано за някакви пакистанци, които ги използват да си зареждат такситата. И молят американското правителство за помощ, пише HotArena.



