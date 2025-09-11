ИЗПРАТИ НОВИНА
Всички бивши на Антоанет Пепе на сватбата й с Иво Карамански
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:59
На 8 септември Антоанет Пепе вдигна изискана и впечатляваща сватба. Необикновената сватба, която вместо бял декор беше изцяло в елегантно бордо и разчупи всички стандарти за традиционен съюз. Но не само цвета беше различен. Антоанет направи нещо още по-шокиращо - покани всичките си бивши.

Антоанет Пепе и Иво Карамански са повече от щастливи заедно. Влюбената дама реши да покани бивши гаджета, които пристигнаха с настоящите си партньори. Шокиращо за едни, но напълно нормално за други – този неин ход определено изненада последователите.

Тя беше поканила първия си съпруг Филип, от когото има две момичета, но също и мъжа след него, от когото има син – Филип Стоянов – Филяка. Пепе е в перфектни отношения с бившите си съпрузи и точно поради тази причина е решила да сподели вълнуващия момент с тях. А Филяка пристигна с настоящата си половинка, която очевидно е приела поканата с радост.

Запознанството на двамата се случва преди повече от 10 години, когато Пепе работи като хостеса в заведение, в което Иво ходи често с приятели. Любовта им не пламва веднага. Тогава и двамата са на различни етапи в животите си. След първите случайни срещи пътищата им се разделят за дълго, но съдбата има свой план. През 2022 година, вече по-зрели и с натрупан житейски опит, Пепе и Иво отново се преоткриват. 

 

Припомняме, че Антоанет има общо три момиченца и едно момче. Най-голямата й дъщеря е София, тя има и по-малка сестра Сиена. Двете са от първия брак на Пепе с датчанина Филип. От връзката си с Филип Стоянов – Филяка, Антоанет има син Матиас. Пепе и настоящият й съпруг Иво Карамански-младши посрещат дъщеричката си Беатрис, която поставя ново и щастливо начало в техния семеен живот, пише Ladyzone.


Статистика: