|Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
В новата си книга с мемоари, озаглавена "Кралският камердинер: Моят забележителен живот в кралската служба“, Харолд споделя истории за приятелството между Кейт и Хари, което те са имали дълго преди Хари да се премести в Калифорния с Меган Маркъл, херцогиня на Съсекс.
Според Харолд, връзката им не се е ограничавала само до семейни събирания или официални задължения. Кейт и Хари често прекарвали време заедно насаме, когато принц Уилям отсъствал. "Той излизаше с Кейт“, пише Харолд в откъс, публикуван от The Telegraph. "Когато Уилям отсъстваше, Кейт и Хари правеха разни неща заедно.“
Какви "неща“? Нищо необичайно. Харолд описва пазаруване и посещения в кръчми – малки, ежедневни излизания, които карали кралското семейство да се чувства като всички останали. Това ни напомня, че зад короните и церемониалните роли, кралското семейство някога е имало моменти от нормалния живот.
Динамиката отразявала и усилията на Уилям и Кейт да държат Хари близо. Както обяснява Харолд, те редовно го включвали в ежедневието си, знаейки, че животът в двореца може да бъде изолиращ.
"Това беше трио, което изглеждаше сплотено пред публиката, а зад кулисите връзката изглеждаше също толкова искрена."
"Сестрата, която никога не е имал“
Тази версия на събитията съвпада със собствените думи на Хари. През 2017 г. херцогът на Съсекс заяви, че Кейт е "сестрата, която никога не съм имал“. Тези думи рисуваха картина на топлота и доверие между тях, нещо, което оттогава е засенчено от дълбоките разриви в кралското семейство.
За феновете, които са наблюдавали разрива през последните няколко години, спомените на Харолд са почти горчиво-сладки. Те показват време, когато по-младите членове на кралското семейство излъчваха единство и дори се наслаждаваха на прости удоволствия като халба бира в кръчмата.
Днес тонът е съвсем различен. Докладите за напрегнати отношения и ограничена комуникация продължават да доминират в отразяването на монархията. Докато Уилям и Кейт остават в центъра на бъдещето на институцията, решението на Хари да се оттегли постави в светлината на прожекторите това, което е загубено, пише actulano.
